El nuevo circuito Strip de Las Vegas: curva a curva

El nuevo circuito urbano de carreras de Las Vegas, el paraíso de los jugadores, atrae todas las miradas, y no sólo por los numerosos monumentos de la deslumbrante ciudad que los pilotos cruzan a toda velocidad. Pongámonos en marcha.

Salida/Llegada

Desde la curva a izquierdas de la 17, nos dirigimos a la recta de salida/meta, pasando por el edificio de boxes más largo de la categoría reina, con la friolera de 275 metros de largo, hasta la tribuna principal. Los bólidos ruedan aquí en terrenos adquiridos por la Fórmula 1. El terreno y la construcción de los boxes costaron 250 millones de dólares. A vista de pájaro, busque el logotipo de la F1 en el tejado del edificio de boxes.

Curva 1

Tras la salida, los pilotos de GP aceleran a algo menos de 300 km/h, y luego hay que frenar en la primera curva a la izquierda, tras algo menos de 250 metros. Muchos pilotos intentarán recuperar algunas posiciones rápidamente aquí.

Curvas 2 a 4

La pista pasa por una sección de curvas de velocidad media, según la simulación con una velocidad máxima de 200 km/h. Esta sección técnica ofrece a los espectadores un ambiente de estadio. Una buena salida de la curva 4 es muy importante porque el DRS (sistema de reducción de la resistencia aerodinámica, el alerón trasero ajustable para atacar) puede activarse por primera vez en la siguiente recta trasera de la calle Koval.



Curva 5

En la recta de la curva 5 se alcanzan velocidades de unos 310 km/h. Tras una fuerte maniobra de frenada, el coche entra en la siguiente curva de derechas.



Curvas 5 a 9

Esta sección conduce alrededor de la magnífica Esfera. El auditorio, con capacidad para 18.600 espectadores, se inauguró a finales de septiembre de 2023. Se pueden reproducir imágenes de alta resolución mediante LED en 54.000 metros cuadrados de la semiesfera y 1,2 millones de superficies individuales. El efecto es asombroso. Actualmente alberga a la banda de rock U2 como invitado permanente.



La sección de la 5 a la 9 es la más lenta y técnicamente exigente de la LVSC. La curva 7 es una curva ciega, lo que en la jerga de las carreras significa que el piloto gira sin ver la salida de la curva. La curva 7 también cuelga hacia el exterior. Los coches subvirarán. La S de las curvas 7 y 8 se conduce en el resplandor de la Esfera, la curva 9 conduce a una corta recta hasta la rápida curva a izquierdas de las curvas 10 y 11.



Curvas 10/11

Un paso a derechas/izquierdas impresionantemente rápido. Los pilotos no tendrán tiempo de maravillarse ante los famosos casinos Wynn, Encore y The Venetian mientras aceleran a casi 300 km/h, con altas fuerzas laterales cercanas a los 4g.



Curva 12

Al igual que la curva 4, esta es una sección clave que debe tomarse limpiamente, de lo contrario el piloto será un blanco fácil en la siguiente recta. La trazada de la curva 12 a izquierdas también está diseñada para colgar hacia fuera, lo que favorece el subviraje y los errores de conducción.



Curvas 12 a 14

Ahora hay que ir a toda máquina por el mundialmente famoso Strip de Las Vegas, en realidad Las Vegas Boulevard. Aquí se activa por segunda vez el DRS. A 1.775 metros, sólo hay una cosa que hacer: acelerar a fondo. La 13 no es en realidad una curva, sino una curva a izquierdas que se puede recorrer a toda velocidad con facilidad. Es el segundo paso a toda velocidad más largo de la Fórmula 1 después de Bakú, donde incluso se va a toda velocidad durante 2,2 kilómetros.



Los pilotos pasan por delante de los casinos Mirage y Caesars Palace y del Bellagio, famoso por sus juegos acuáticos. La velocidad máxima del circuito se alcanza aquí a más de 340 km/h. Hay una excelente oportunidad de adelantamiento antes de la curva 14.



Curvas 14 a 16

La curva a izquierdas desde Las Vegas Boulevard hacia East Harmon Avenue conduce a una combinación que debe negociarse con la velocidad del rayo para no perder impulso en la recta de vuelta a la salida y la meta. Esta chicane es técnicamente exigente.



Curva 17

El circuito abandona aquí la avenida East Harmon y se adentra en los terrenos que Liberty Media ha comprado para la Fórmula 1. La curva a izquierdas de vuelta a la recta de salida/meta debería ser fácil.



Bordillos inusuales

Por último, una nota para toda la LVSC: fíjate en los bordillos blancos y rojos. Llevan los símbolos clásicos de las cuatro cartas: corazones, picas, diamantes y tréboles. Al fin y al cabo, ¡estamos en Las Vegas!