Le nouveau circuit Strip de Las Vegas : virage par virage

Le nouveau circuit routier de Las Vegas, paradis des joueurs, attire tous les regards, et pas seulement en raison des nombreux symboles de la ville à paillettes devant lesquels les pilotes passent à toute vitesse. En route pour la course !

Départ/arrivée

Depuis le coude gauche du virage 17, nous nous dirigeons vers la ligne droite de départ/arrivée, en passant devant le plus long bâtiment des stands de la catégorie reine, qui mesure fièrement 275 mètres de long, et devant la tribune principale. Les voitures de course roulent ici sur un terrain que la Formule 1 a acheté. Le terrain et la construction des boxes ont coûté 250 millions de dollars américains. Attention aux photos prises en vue aérienne : le logo F1 est visible sur le toit du bâtiment des stands.

Courbe 1

Après le départ, les voitures de GP accélèrent à près de 300 km/h, puis il faut freiner dans le premier virage à gauche, après à peine 250 mètres. C'est là que de nombreux pilotes tenteront de gagner quelques places à la va-vite.

Courbes 2 à 4

Il s'agit d'une partie de la piste avec des virages moyennement rapides, à 200 km/h maximum selon la simulation. Cette partie technique offre aux spectateurs une ambiance de stade. Une bonne sortie du 4 est très importante, car dans la ligne droite suivante de Koval Street, le DRS peut être activé pour la première fois (drag reduction system, l'aileron arrière réglable pour attaquer).



Le virage 5

Sur la ligne droite menant au virage 5, des vitesses d'environ 310 km/h sont atteintes. Après un freinage brutal, on aborde le virage à droite suivant.



Courbes 5 à 9

Ce passage contourne la grandiose sphère. L'auditorium de 18.600 places a été inauguré fin septembre 2023. Sur 54.000 mètres carrés de la demi-sphère et 1,2 million de surfaces individuelles, il est possible de diffuser des images haute résolution via des LED. L'effet est saisissant. Actuellement, le groupe de rock U2 y est hébergé en permanence.



Le tronçon 5 à 9 est le plus lent et le plus technique de la LVSC. Au virage 7, il faut tourner à l'aveugle, ce qui signifie dans le jargon de la course que le pilote tourne sans voir la sortie du virage. De plus, le virage 7 pend vers l'extérieur. Les voitures sous-vireront. Le S des virages 7 et 8 se fait à la lueur de la Sphère, le virage 9 mène à une courte ligne droite qui mène au rapide virage à gauche des virages 10 et 11.



Les virages 10/11

Un passage droite/gauche d'une rapidité époustouflante. Les pilotes n'auront pas le temps d'admirer les célèbres casinos Wynn, Encore et The Venetian lorsqu'ils accéléreront à près de 300 km/h, avec des forces latérales élevées avoisinant les 4g.



Virage 12

Comme le 4, il s'agit d'un passage clé qui doit être pris très proprement, sans quoi un pilote sera une proie facile dans la ligne droite suivante. La trajectoire vers le virage à gauche 12 est également construite de manière à être suspendue vers l'extérieur, ce qui favorise le sous-virage et les erreurs de conduite.



Courbes 12 à 14

C'est le moment de descendre à toute vapeur le célèbre Las Vegas Strip, en fait Las Vegas Boulevard. C'est ici que le DRS est activé pour la deuxième fois. Sur 1775 mètres, il n'y a qu'une chose à faire : accélérer à fond. Le 13 n'est pas vraiment un virage, mais un arc à gauche qui peut être parcouru à fond sans problème. C'est le deuxième passage le plus long en Formule 1, après Bakou, où l'on peut rouler à fond sur 2,2 kilomètres.



Les pilotes passent à toute vitesse devant les casinos Mirage, Caesars Palace et Bellagio, connu pour ses jeux d'eau. C'est ici que la vitesse maximale du circuit est atteinte, soit plus de 340 km/h. Avant le virage 14, il y a une excellente possibilité de dépassement.



Courbes 14 à 16

Le virage à gauche du Las Vegas Boulevard vers l'East Harmon Avenue débouche sur une combinaison qu'il faut négocier de manière impeccable pour ne pas perdre son élan dans la ligne droite qui ramène au départ et à l'arrivée. Cette chicane est techniquement exigeante.



Virage 17

Le circuit quitte ici l'East Harmon Avenue et débouche sur le terrain que Liberty Media a acheté pour la Formule 1. Le virage à gauche pour revenir sur la ligne droite de départ/arrivée devrait être facile à négocier.



Des bordures inhabituelles

Pour finir, un conseil pour toute la LVSC - faites attention aux bordures blanches et rouges. On y voit les quatre symboles classiques des cartes : cœur, pique, carreau et trèfle. Après tout, nous sommes à Las Vegas !