Il nuovo circuito della Strip di Las Vegas: curva per curva

Il nuovo circuito di corse su strada nel paradiso dei giocatori d'azzardo di Las Vegas è un vero e proprio colpo d'occhio, e non solo per i numerosi punti di riferimento della città scintillante che i piloti si trovano a sfiorare. Andiamo in strada.

Partenza/Fine corsa

Dalla curva a sinistra della curva 17, ci dirigiamo verso il rettilineo di partenza/arrivo, passando davanti all'edificio dei box più lungo della classe regina, ben 275 metri, e alla tribuna principale. Le auto da corsa rotolano qui, su un terreno acquistato dalla Formula 1. Il terreno e la costruzione dei box sono costati ben 250 milioni di dollari. Osservate il logo della F1 sul tetto dell'edificio dei box quando lo guardate a volo d'uccello.

Giro 1

Dopo la partenza, i piloti del GP accelerano a poco meno di 300 km/h, poi bisogna frenare alla prima curva a sinistra, dopo poco meno di 250 metri. Molti piloti cercheranno di recuperare rapidamente qualche posizione.

Curve da 2 a 4

Il tracciato attraversa una sezione di curve a media velocità, secondo la simulazione con una velocità massima di 200 km/h. Questa sezione tecnica offre agli spettatori un'atmosfera da stadio. Una buona uscita dalla curva 4 è molto importante perché il DRS (sistema di riduzione della resistenza aerodinamica, l'ala posteriore regolabile per gli attacchi) può essere attivato per la prima volta sul successivo rettilineo di Koval Street.



Curva 5

Sul rettilineo che porta alla curva 5 si raggiungono velocità di circa 310 km/h. Dopo una brusca frenata, la vettura entra nella successiva curva a destra.



Curve da 5 a 9

Questo tratto conduce intorno alla magnifica Sfera. L'auditorium da 18.600 posti è stato inaugurato alla fine di settembre 2023. Le immagini ad alta risoluzione possono essere riprodotte tramite LED su 54.000 metri quadrati della semisfera e su 1,2 milioni di singole superfici. L'effetto è sorprendente. Attualmente ospita il gruppo rock U2 come ospite permanente.



La sezione da 5 a 9 è la più lenta e tecnicamente impegnativa del LVSC. La curva 7 è una curva cieca, che nel gergo delle corse significa che il pilota gira senza vedere l'uscita della curva. La curva 7 inoltre pende verso l'esterno. Le auto sono sottosterzanti. La S della 7 e della 8 viene percorsa nel bagliore della Sfera, mentre la curva 9 conduce a un breve rettilineo fino alla veloce curva a sinistra delle curve 10 e 11.



Curve 10/11

Un passaggio a destra/sinistra mozzafiato e velocissimo. I piloti non avranno tempo di ammirare i famosi casinò Wynn, Encore e The Venetian mentre accelerano a quasi 300 km/h, con forze laterali elevate che sfiorano i 4g.



Curva 12

Come la curva 4, questa è una sezione chiave che deve essere affrontata in modo pulito, altrimenti il pilota sarà un bersaglio facile sul rettilineo successivo. Anche la pista della curva 12 a sinistra è progettata per pendere verso l'esterno, il che favorisce il sottosterzo e gli errori di guida.



Curve da 12 a 14

Ora si procede a tutta velocità lungo la famosissima Las Vegas Strip, in realtà Las Vegas Boulevard. Qui il DRS viene attivato per la seconda volta. A 1775 metri, c'è solo una cosa da fare: accelerare al massimo. La 13 non è in realtà una curva, ma una curva a sinistra che può essere percorsa a tutta velocità con facilità. È il secondo passaggio a tutto gas più lungo della Formula 1 dopo Baku, dove si procede a tutto gas per 2,2 chilometri.



I piloti passano davanti ai casinò Mirage e Caesars Palace e al Bellagio, famoso per i suoi giochi d'acqua. La velocità massima del circuito viene raggiunta qui, a oltre 340 km/h. Prima della curva 14 c'è un'eccellente opportunità di sorpasso.



Curve da 14 a 16

La curva a sinistra da Las Vegas Boulevard a East Harmon Avenue conduce a una combinazione che deve essere affrontata con velocità fulminea per non perdere slancio nel rettilineo di ritorno verso la partenza e l'arrivo. Questa chicane è tecnicamente impegnativa.



Curva 17

La pista lascia qui la East Harmon Avenue e si immette nel terreno che Liberty Media ha acquistato per la Formula 1. La curva a sinistra che riporta sulla East Harmon Avenue è un'altra. La curva a sinistra che riporta sul rettilineo di partenza/arrivo dovrebbe essere una passeggiata.



Cordoli insoliti

Infine, una nota per tutto il LVSC: fate attenzione ai cordoli bianchi e rossi. Sono caratterizzati dai classici simboli delle quattro carte: cuori, picche, quadri e fiori. Dopotutto, siamo a Las Vegas!