O novo circuito da Strip de Las Vegas: curva a curva

O novo circuito de corridas de rua no paraíso dos jogadores de Las Vegas é um verdadeiro chamariz, e não apenas por causa dos numerosos pontos de referência da cidade cintilante pelos quais os condutores passam. Vamos fazer-nos à estrada.

Início/fim

A partir da curva à esquerda da curva 17, dirigimo-nos para a reta da partida/chegada, passando pelo edifício das boxes mais longo da categoria rainha, com uns impressionantes 275 metros de comprimento, e pela bancada principal. Os carros de corrida rolam aqui num terreno comprado pela Fórmula 1. O terreno e a construção das boxes custaram uns bons 250 milhões de dólares americanos. Procure o logótipo da F1 no telhado do edifício das boxes quando tiver uma vista aérea.

Curva 1

Após a partida, os pilotos de GP aceleram para pouco menos de 300 km/h, depois é necessário travar na primeira curva à esquerda, após pouco menos de 250 metros. Muitos pilotos tentarão recuperar rapidamente alguns lugares aqui.

Curvas 2 a 4

A pista passa por uma secção de curvas de velocidade média, de acordo com a simulação, com uma velocidade máxima de 200 km/h. Esta secção técnica oferece aos espectadores um ambiente de estádio. Uma boa saída da curva 4 é muito importante porque o DRS (sistema de redução da resistência aerodinâmica, a asa traseira ajustável para o ataque) pode ser ativado pela primeira vez na reta posterior da Rua Koval.



Curva 5

São atingidas velocidades de cerca de 310 km/h na reta para a curva 5. Após uma manobra de travagem forte, o carro entra na curva à direita que se segue.



Curvas 5 a 9

Este troço contorna a magnífica Esfera. O auditório de 18.600 lugares foi inaugurado no final de setembro de 2023. Imagens de alta resolução podem ser reproduzidas através de LED em 54.000 metros quadrados do hemisfério e 1,2 milhões de superfícies individuais. O efeito é espetacular. Atualmente, acolhe a banda de rock U2 como convidado permanente.



A secção de 5 a 9 é a mais lenta e tecnicamente mais exigente do LVSC. A curva 7 é uma curva cega, o que na gíria das corridas significa que o condutor vira sem ver a saída da curva. A curva 7 também pende para o lado de fora. Os carros vão subvirar. O S da 7 e 8 é conduzido no brilho da Esfera, a curva 9 conduz a uma curta reta para a rápida curva à esquerda das curvas 10 e 11.



Curvas 10/11

Uma passagem direita/esquerda extremamente rápida. Os pilotos não terão tempo para se maravilharem com os famosos casinos Wynn, Encore e The Venetian enquanto aceleram para quase 300 km/h, com forças laterais elevadas que se aproximam dos 4g.



Curva 12

Tal como a curva 4, esta é uma secção chave que tem de ser feita de forma limpa, caso contrário o condutor será um alvo fácil na reta seguinte. A pista para a curva 12 à esquerda também foi concebida para pender para fora, o que favorece a subviragem e os erros de condução.



Curvas 12 a 14

Agora é a todo o vapor na mundialmente famosa Las Vegas Strip, na verdade Las Vegas Boulevard. O DRS é ativado pela segunda vez aqui. A 1775 metros, só há uma coisa a fazer - acelerar a fundo. A 13 não é realmente uma curva, mas uma curva à esquerda que pode ser percorrida a toda a velocidade com facilidade. Esta é a segunda passagem a toda a velocidade mais longa da Fórmula 1, a seguir a Baku, onde a aceleração é mesmo total durante 2,2 quilómetros.



Os pilotos passam pelos casinos Mirage e Caesars Palace e pelo Bellagio, famoso pelos seus jogos aquáticos. A velocidade máxima do circuito é atingida aqui a mais de 340 km/h. Existe uma excelente oportunidade de ultrapassagem antes da curva 14.



Curvas 14 a 16

A curva à esquerda da Las Vegas Boulevard para a East Harmon Avenue conduz a uma combinação que tem de ser negociada à velocidade da luz para não perder o ímpeto na reta de regresso à partida e à chegada. Esta chicane é tecnicamente exigente.



Curva 17

A pista de corrida deixa a East Harmon Avenue aqui e entra no terreno que a Liberty Media comprou para a Fórmula 1. A curva à esquerda de volta à reta da partida/chegada deve ser fácil.



Lancis invulgares

Finalmente, uma nota para todo o LVSC - cuidado com os lancis brancos e vermelhos. Estes apresentam os símbolos clássicos das quatro cartas: copas, espadas, ouros e paus. Afinal de contas, estamos em Las Vegas!