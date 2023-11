Lewis Hamilton: Triste juicio antes del GP de Las Vegas

Con 103 victorias en Grandes Premios y siete títulos de campeón del mundo, Lewis Hamilton es el piloto de Fórmula 1 más laureado. Pero, ¿quién habría pensado antes de la temporada de GP de 2022 que la escudería Mercedes, plagada de éxitos, sólo ganaría una de las 42 carreras de la nueva generación de coches alados?

Mercedes sólo triunfó una vez en 2022, con George Russell en Brasil. En 2023, la marca de la estrella de tres puntas sigue sin ganar. Y en la última carrera, en Interlagos, Mercedes sólo fue quinta, por detrás de Red Bull Racing, McLaren, Aston Martin y Ferrari.

Desde Arabia Saudí en 2021 hasta Las Vegas en 2023, Lewis Hamilton estuvo casi dos años sin ganar: 713 días. Una temporada sin un triunfo directo, algo que el excepcional piloto de carreras no experimentaba desde hacía veinte años.

Antes de la carrera callejera de Las Vegas, Hamilton afirma: "No hicimos un buen trabajo en Brasil recientemente. Y para ser sincero, no sé lo competitivos que seremos en Las Vegas. Lo que sí sé es que este no es un coche capaz de ganar".



Lewis Hamilton subió siete veces al podio en 2023: como subcampeón en Australia, España, Texas (posteriormente descalificado) y México, así como tercero en Canadá, Inglaterra y Singapur.





Lewis Hamilton: 140 victorias en 20 años

2002: Fórmula Renault - 4 victorias

2003: Fórmula Renault - 10 victorias

2004: Fórmula 3 - 2 victorias

2005: Fórmula 3 - 16 victorias

2006: GP2 - 5 victorias

2007: Fórmula 1 - 4 victorias

2008: Fórmula 1 - 5 victorias

2009: Fórmula 1 - 2 victorias

2010: Fórmula 1 - 3 victorias

2011: Fórmula 1 - 3 victorias

2012: Fórmula 1 - 4 victorias

2013: Fórmula 1 - 1 victoria

2014: Fórmula 1 - 11 victorias

2015: Fórmula 1 - 10 victorias

2016: Fórmula 1 - 10 victorias

2017: Fórmula 1 - 9 victorias

2018: Fórmula 1 - 11 victorias

2019: Fórmula 1 - 11 victorias

2020: Fórmula 1 - 11 victorias

2021: Fórmula 1 - 8 victorias

2022: Fórmula 1 - ninguna victoria

2023: Fórmula 1 - sin victorias