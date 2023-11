Lewis Hamilton : triste verdict avant le GP de Las Vegas

Après huit victoires consécutives en Coupe des constructeurs, Mercedes-Benz n'a remporté qu'un seul GP en 2022. L'écurie n'a pas marqué de but en 2022. Lewis Hamilton attend une victoire depuis 713 jours et semble résigné.

Avec 103 victoires en Grand Prix et sept titres de champion du monde, Lewis Hamilton est le pilote de Formule 1 le plus titré. Mais qui aurait pensé, avant la saison GP 2022, que l'écurie Mercedes, habituée au succès, ne remporterait qu'une seule des 42 courses de la nouvelle génération de voitures volantes ?

Mercedes n'a triomphé qu'une seule fois en 2022, avec George Russell au Brésil. En 2023, la marque à l'étoile n'a toujours pas gagné. Et lors de la dernière course à Interlagos, Mercedes n'était même que la cinquième force, derrière Red Bull Racing, McLaren, Aston Martin et Ferrari.

De l'Arabie saoudite en 2021 à Las Vegas en 2023, Lewis Hamilton est resté presque deux ans sans victoire, soit 713 jours. Une saison sans coup d'éclat, cela n'était pas arrivé au pilote de course d'exception depuis vingt ans.

Avant la course sur route de Las Vegas, Hamilton déclare : "Nous n'avons tout simplement pas fait du bon travail récemment au Brésil. Et honnêtement, je ne sais pas si nous serons compétitifs à Las Vegas. Ce que je sais en revanche, c'est que ce n'est pas une voiture capable de gagner".



Lewis Hamilton est monté sept fois sur le podium en 2023 : deuxième en Australie, en Espagne, au Texas (disqualifié ensuite) et au Mexique, et troisième au Canada, en Angleterre et à Singapour.





Lewis Hamilton : 140 victoires en 20 ans

2002 : Formule Renault - 4 victoires

2003 : Formule Renault - 10 victoires

2004 : Formule 3 - 2 victoires

2005 : Formule 3 - 16 victoires

2006 : GP2 - 5 victoires

2007 : Formule 1 - 4 victoires

2008 : Formule 1 - 5 victoires

2009 : Formule 1 - 2 victoires

2010 : Formule 1 - 3 victoires

2011 : Formule 1 - 3 victoires

2012 : Formule 1 - 4 victoires

2013 : Formule 1 - 1 victoire

2014 : Formule 1 - 11 victoires

2015 : Formule 1 - 10 victoires

2016 : Formule 1 - 10 victoires

2017 : Formule 1 - 9 victoires

2018 : Formule 1 - 11 victoires

2019 : Formule 1 - 11 victoires

2020 : Formule 1 - 11 victoires

2021 : Formule 1 - 8 victoires

2022 : Formule 1 - aucune victoire

2023 : Formule 1 - aucune victoire