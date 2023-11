Lewis Hamilton: triste giudizio prima del GP di Las Vegas

Con 103 vittorie nei Gran Premi e sette titoli mondiali, Lewis Hamilton è il pilota di Formula 1 di maggior successo. Ma chi avrebbe mai pensato, prima del GP del 2022, che la scuderia Mercedes, ricca di successi, avrebbe vinto solo una delle 42 gare disputate con la nuova generazione di vetture alate?

Nel 2022 la Mercedes ha trionfato una sola volta, con George Russell in Brasile. Nel 2023, il marchio con la stella a tre punte è ancora senza vittoria. E nell'ultima gara di Interlagos, la Mercedes si è piazzata solo quinta, dietro a Red Bull Racing, McLaren, Aston Martin e Ferrari.

Dall'Arabia Saudita nel 2021 a Las Vegas nel 2023, Lewis Hamilton ha trascorso quasi due anni senza vincere - 713 giorni. Una stagione senza successi diretti, cosa che l'eccezionale pilota non sperimentava da vent'anni.

In vista della gara su strada di Las Vegas, Hamilton afferma: "Recentemente non abbiamo fatto un buon lavoro in Brasile. E ad essere onesti, non so quanto saremo competitivi a Las Vegas. Quello che so è che questa non è una macchina in grado di vincere".



Lewis Hamilton è salito sul podio sette volte nel 2023: come secondo classificato in Australia, Spagna, Texas (poi squalificato) e Messico, oltre che terzo in Canada, Inghilterra e Singapore.





Lewis Hamilton: 140 vittorie in 20 anni

2002: Formula Renault - 4 vittorie

2003: Formula Renault - 10 vittorie

2004: Formula 3 - 2 vittorie

2005: Formula 3 - 16 vittorie

2006: GP2 - 5 vittorie

2007: Formula 1 - 4 vittorie

2008: Formula 1 - 5 vittorie

2009: Formula 1 - 2 vittorie

2010: Formula 1 - 3 vittorie

2011: Formula 1 - 3 vittorie

2012: Formula 1 - 4 vittorie

2013: Formula 1 - 1 vittoria

2014: Formula 1 - 11 vittorie

2015: Formula 1 - 10 vittorie

2016: Formula 1 - 10 vittorie

2017: Formula 1 - 9 vittorie

2018: Formula 1 - 11 vittorie

2019: Formula 1 - 11 vittorie

2020: Formula 1 - 11 vittorie

2021: Formula 1 - 8 vittorie

2022: Formula 1 - nessuna vittoria

2023: Formula 1 - nessuna vittoria