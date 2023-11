Lewis Hamilton: Triste julgamento antes do GP de Las Vegas

por Mathias Brunner - Automatic translation from German

Com 103 vitórias em Grandes Prémios e sete títulos de campeão mundial, Lewis Hamilton é o piloto de Fórmula 1 mais bem sucedido. Mas quem poderia imaginar, antes da temporada de 2022, que a equipa de corridas da Mercedes, repleta de sucessos, apenas venceria uma das 42 corridas com a nova geração de carros com asas?

A Mercedes triunfou apenas uma vez em 2022, com George Russell no Brasil. Em 2023, a marca da estrela de três pontas continua sem vencer. E na mais recente corrida, em Interlagos, a Mercedes foi apenas a quinta colocada - atrás de Red Bull Racing, McLaren, Aston Martin e Ferrari.

Da Arábia Saudita em 2021 a Las Vegas em 2023, Lewis Hamilton passou quase dois anos sem vencer - 713 dias. Uma temporada sem um embate direto, algo que o excecional piloto de corridas não experimentava há vinte anos.

Antes da corrida de rua de Las Vegas, Hamilton diz: "Nós simplesmente não fizemos um bom trabalho no Brasil recentemente. E para ser honesto, não sei o quão competitivos seremos em Las Vegas. O que eu sei é que este não é um carro capaz de vencer".



Lewis Hamilton subiu ao pódio sete vezes em 2023 - como vice-campeão na Austrália, Espanha, Texas (posteriormente desclassificado) e México, bem como terceiro no Canadá, Inglaterra e Singapura.





Lewis Hamilton: 140 vitórias em 20 anos

2002: Fórmula Renault - 4 vitórias

2003: Fórmula Renault - 10 vitórias

2004: Fórmula 3 - 2 vitórias

2005: Fórmula 3 - 16 vitórias

2006: GP2 - 5 vitórias

2007: Fórmula 1 - 4 vitórias

2008: Fórmula 1 - 5 vitórias

2009: Fórmula 1 - 2 vitórias

2010: Fórmula 1 - 3 vitórias

2011: Fórmula 1 - 3 vitórias

2012: Fórmula 1 - 4 vitórias

2013: Fórmula 1 - 1 vitória

2014: Fórmula 1 - 11 vitórias

2015: Fórmula 1 - 10 vitórias

2016: Fórmula 1 - 10 vitórias

2017: Fórmula 1 - 9 vitórias

2018: Fórmula 1 - 11 vitórias

2019: Fórmula 1 - 11 vitórias

2020: Fórmula 1 - 11 vitórias

2021: Fórmula 1 - 8 vitórias

2022: Fórmula 1 - sem vitórias

2023: Fórmula 1 - sem vitórias