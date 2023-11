C'est fou : 3 des 4 prochains GP comme course du samedi !

Pendant des années, les fans de Formule 1 en Europe ont considéré que le dimanche après-midi était un rendez-vous obligatoire, avec la dernière course du championnat du monde. Mais ce n'est plus le cas. Pas moins de trois des quatre prochains Grands Prix auront lieu localement le samedi.

Pour la Formule 1 de Las Vegas, les horloges sont un peu différentes, du moins en ce qui concerne le décalage horaire avec l'Europe. Le GP de Las Vegas aura lieu le samedi 18 novembre, heure locale, avec un départ à 22h00 (ce qui correspond à 7h00 le dimanche matin en Europe).

Un départ de course le samedi n'est pas une nouveauté en Formule 1.

Sur les 1099 courses de F1 qui ont eu lieu depuis Silverstone en 1950, 57 se sont déroulées un samedi, la dernière étant le Grand Prix d'Afrique du Sud en 1985 à Kyalami près de Johannesburg.

A propos de Silverstone 1950 : la première course du championnat du monde de Formule 1 a eu lieu un samedi et le traditionnel GP de Grande-Bretagne n'est devenu permanent le dimanche qu'en 1984 !

C'est fou : trois des quatre prochaines courses du championnat du monde de Formule 1 se dérouleront un samedi. Las Vegas sera suivie de la finale du championnat du monde d'Abu Dhabi, normalement le dimanche (26 novembre), avant que les deux premières courses de la saison 2024 ne se déroulent, comme Las Vegas, un samedi, le 2 mars à Bahreïn, le 9 mars en Arabie Saoudite. Raison : le 10 mars marque le début du mois de jeûne des musulmans, le ramadan.



Depuis des années, nous sommes habitués à ce que les courses de Formule 1 se déroulent le dimanche, mais si nous regardons en arrière, nous constatons que de nombreuses courses du championnat du monde ont été disputées à d'autres dates, ce qui est déconcertant : Depuis Silverstone en 1950, 57 courses se sont déroulées un samedi.



Le championnat du monde de 1950 a commencé de manière étrange en ce qui concerne les jours de la semaine : les débuts de la catégorie reine ont donc eu lieu un samedi, puis le Grand Prix de Monaco a été la première course du dimanche, suivi de l'Indy 500, qui comptait alors pour le championnat du monde, et qui s'est déroulée un mardi !



Un coup d'œil en arrière montre également qu'à l'exception des courses du dimanche et du samedi, neuf courses ont eu lieu un lundi, une fois un mardi, deux fois un mercredi, une fois un jeudi et trois fois un vendredi.