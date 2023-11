Pazzesco: 3 dei 4 prossimi GP si corrono di sabato!

Per anni, agli appassionati di Formula 1 in Europa è stato detto che la domenica pomeriggio era un appuntamento imperdibile, con l'ultima gara del campionato mondiale. Ma questo appartiene al passato. Tre dei prossimi quattro Gran Premi si terranno localmente di sabato.

A Las Vegas gli orologi vanno un po' diversamente dalla Formula 1, almeno per quanto riguarda il fuso orario rispetto all'Europa. Il GP di Las Vegas si svolgerà sabato 18 novembre, ora locale, con inizio della gara alle 22:00 (le 7:00 di domenica mattina in Europa).

L'inizio di una gara il sabato non è una novità per la Formula 1.

Delle 1099 gare di F1 disputate da Silverstone 1950, 57 si sono svolte di sabato, l'ultima delle quali è stata il Gran Premio del Sudafrica del 1985 a Kyalami, vicino a Johannesburg.

A proposito di Silverstone 1950: la prima gara del Campionato del Mondo di Formula 1 si è svolta di sabato e il tradizionale GP di Gran Bretagna è stato spostato definitivamente alla domenica solo nel 1984!

È pazzesco: tre delle prossime quattro gare del Campionato mondiale di Formula 1 si svolgeranno di sabato. Las Vegas sarà seguita dalla finale del Campionato del Mondo ad Abu Dhabi, normalmente di domenica (26 novembre), prima che le prime due gare della stagione 2024 si svolgano di sabato come Las Vegas, il 2 marzo in Bahrain e il 9 marzo in Arabia Saudita. Il motivo: il 10 marzo inizia il Ramadan, il mese di digiuno musulmano.



Da anni siamo abituati a vedere le gare di Formula 1 di domenica, ma se guardiamo al passato, un numero sorprendente di gare del Campionato del Mondo si sono svolte in altri giorni: Da Silverstone 1950, ben 57 gare si sono svolte di sabato.



In ogni caso, il Campionato del Mondo 1950 ha avuto un inizio strano in termini di giorni feriali: la classe regina ha debuttato di sabato, seguita dal Gran Premio di Monaco, la prima gara domenicale, e poi dalla Indy 500, che all'epoca faceva parte del Campionato del Mondo e si è svolta di martedì!



Uno sguardo al passato mostra anche che, a parte le gare della domenica e del sabato, ci sono state nove gare il lunedì, una il martedì, due il mercoledì, una il giovedì e tre il venerdì.