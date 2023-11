Uma loucura: 3 dos 4 próximos GPs são corridas de sábado!

Durante anos, os fãs da Fórmula 1 na Europa foram informados de que as tardes de domingo eram obrigatórias, com a última corrida do campeonato do mundo. Mas isso é coisa do passado. Três dos próximos quatro Grandes Prémios serão disputados localmente ao sábado.

Os relógios funcionam de forma um pouco diferente na Fórmula 1 em Las Vegas, pelo menos no que diz respeito à diferença horária em relação à Europa. O GP de Las Vegas terá lugar no sábado, 18 de novembro, à hora local, com a corrida a começar às 22:00 (ou seja, às 7:00 da manhã de domingo na Europa).

O início de uma corrida no sábado não é novidade na Fórmula 1.

Das 1099 corridas de F1 desde Silverstone 1950, 57 foram realizadas a um sábado - a última das quais foi o Grande Prémio da África do Sul de 1985, em Kyalami, perto de Joanesburgo.

Por falar em Silverstone 1950: a primeira corrida do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 teve lugar num sábado e o tradicional GP da Grã-Bretanha só foi definitivamente transferido para um domingo em 1984!

É de loucos: três das próximas quatro corridas do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 realizar-se-ão a um sábado. A Las Vegas seguir-se-á a final do Campeonato do Mundo em Abu Dhabi, normalmente ao domingo (26 de novembro), antes das duas primeiras corridas da época de 2024 se realizarem a um sábado, tal como Las Vegas, a 2 de março no Bahrain e a 9 de março na Arábia Saudita. A razão: o Ramadão, o mês muçulmano de jejum, começa a 10 de março.



Há anos que estamos habituados a que as corridas de Fórmula 1 se realizem aos domingos, mas se olharmos para trás, um número espantoso de corridas do Campeonato do Mundo realizou-se noutros dias: Desde Silverstone 1950, 57 foram disputadas num sábado.



De qualquer modo, o Campeonato do Mundo de 1950 teve um início estranho em termos de dias da semana: a estreia da categoria rainha foi num sábado, seguida do Grande Prémio do Mónaco, a primeira corrida de domingo, e depois a Indy 500, que fazia parte do Campeonato do Mundo na altura e que se realizou numa terça-feira!



Para além das corridas ao domingo e ao sábado, houve nove corridas à segunda-feira, uma à terça-feira, duas à quarta-feira, uma à quinta-feira e três à sexta-feira.