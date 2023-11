Las Vegas Strip Circuit : ouverture avec des stars mondiales

Pour les jeunes fans de Formule 1, Las Vegas est une nouveauté excitante dans le programme des GP, alors qu'une course de championnat du monde s'y est déjà déroulée en 1981/1982. Toutefois, cet embarras est volontiers balayé sous le tapis sur le parking de l'hôtel Caesars Palace. A l'époque déjà, il était clair que la Formule 1 et Las Vegas devaient faire mieux.

Mais le CEO de la Formule 1 Stefano Domenicali et Greg Maffei, directeur général du propriétaire des droits de la F1 Liberty Media, ne veulent pas simplement faire mieux, ils cherchent le superlatif. Domenicali : "La Formule 1 va marquer un point d'exclamation avec la course de Las Vegas. Nous pensons que nous montrerons ici le plus grand spectacle du monde".

Maffei ajoute : "Nous considérons Las Vegas et la Formule 1 comme l'alliance parfaite de la vitesse et du glamour, ainsi que comme une opportunité unique. C'est pour cette raison que nous avons décidé d'être promoteur avec la société Live Nation. Le potentiel de la Formule 1 aux États-Unis est énorme et le GP de Las Vegas va porter ce sport à un niveau supérieur".

Le tracé de la piste est à couper le souffle, les pilotes de Formule 1 passent à une vitesse pouvant atteindre 340 km/h devant quelques-unes des plus belles attractions que Las Vegas peut offrir.



Sur le Strip, on passe donc devant le Caesars Palace, devant la célèbre fontaine du Bellagio et la tour Eiffel, puis à la hauteur du Cosmopolitan Casino, on tourne à gauche dans l'East Harmon Avenue. De là, à nouveau à gauche, au départ et à l'arrivée, direction nord, en passant devant l'époustouflante arène de divertissement MSG Sphere, le long de Sands Avenue, puis devant l'hôtel Venetian et à nouveau dans le Strip à la hauteur du Wynn Las Vegas.



Cela ne s'était encore jamais produit : Liberty Media a dépensé environ 250 millions de dollars US pour le terrain et la construction des boxes de Formule 1 (bien sûr les plus longs du monde).



Il va de soi que l'inauguration doit être un grand moment. La Formule 1 a invité l'Australienne Kylie Minogue, qui a été engagée ici à Las Vegas par le Casino-Hotel Venetian de novembre 2023 à mai 2024.



La cérémonie d'ouverture avait de quoi séduire : outre un spectacle de lasers et de drones et avant un gigantesque feu d'artifice, il y avait tout ce que l'on peut désirer en matière de musique - du rock avec 30 Seconds to Mars, le groupe de l'acteur Jared Leto, de la country avec Keith Urban, de la pop avec Kylie Minogue, du rock avec Journey, des rythmes qui pompent avec le DJ Steve Aoki, et en prime John Legend.



Ensuite, les pilotes des dix écuries ont été présentés un par un, à ce moment-là, plus personne n'est resté assis sur son siège.



Tous ces artistes se produiront sur différentes scènes le long du circuit au cours du week-end.



Las Vegas est une professionnelle du spectacle, et la cérémonie d'ouverture a montré pourquoi.