Circuito Strip di Las Vegas: apertura con le star mondiali

La scintillante città di Las Vegas, e non certo il circuito della Strip di Las Vegas, non può fare a meno di una grande fanfara: star mondiali come Kylie Minogue e John Legend hanno portato il pubblico in visibilio.

Per gli appassionati di Formula 1 più giovani, Las Vegas è un'eccitante novità nel programma dei GP, anche se qui si è già disputata una gara del campionato mondiale nel 1981/1982, anche se questo imbarazzo viene spesso nascosto nel parcheggio del Caesars Palace Hotel. Già allora era chiaro che la Formula 1 e Las Vegas potevano fare meglio.

Ma l'amministratore delegato della Formula 1 Stefano Domenicali e Greg Maffei, amministratore delegato del proprietario dei diritti della F1 Liberty Media, non vogliono solo il meglio, cercano il superlativo. Domenicali: "La Formula 1 metterà un punto esclamativo con la gara di Las Vegas. Siamo convinti di mettere in scena qui il più grande spettacolo del mondo".

Maffei aggiunge: "Vediamo Las Vegas e la Formula 1 come una combinazione perfetta di velocità e glamour, oltre che come un'opportunità unica. Ecco perché abbiamo deciso di collaborare con Live Nation come promotore. Il potenziale della Formula 1 negli Stati Uniti è enorme e il GP di Las Vegas porterà questo sport a un nuovo livello".

Il tracciato è un vero spasso, con i piloti di Formula 1 che sfrecciano davanti ad alcune delle più belle attrazioni che Las Vegas ha da offrire a una velocità che può raggiungere i 340 chilometri all'ora.



Sulla Strip, dopo il Caesars Palace, la famosa Fontana del Bellagio e la Torre Eiffel, all'altezza del Cosmopolitan Casino, si gira a sinistra in East Harmon Avenue. Da lì, si gira di nuovo a sinistra, in direzione nord all'inizio e alla fine, passando per l'arena di intrattenimento mozzafiato MSG Sphere, lungo Sands Avenue, oltre il Venetian Hotel e di nuovo sulla Strip al Wynn Las Vegas.



Non era mai stato fatto prima: Liberty Media ha speso circa 250 milioni di dollari per il terreno e la costruzione della struttura dei box di Formula 1 (naturalmente la più lunga del mondo).



Naturalmente, l'inaugurazione deve essere un grande successo. La Formula 1 ha avuto come ospite d'onore l'australiana Kylie Minogue, che è stata ingaggiata dall'hotel casinò Venetian qui a Las Vegas dal novembre 2023 al maggio 2024.



La cerimonia di apertura ha avuto tutto: oltre a uno spettacolo di laser e droni e davanti a un enorme spettacolo di fuochi d'artificio, c'era tutto ciò che un amante della musica può desiderare: il rock dei 30 Seconds to Mars, la band dell'attore Jared Leto, il country di Keith Urban, il pop di Kylie Minogue, il rock dei Journey, i ritmi incalzanti del DJ Steve Aoki, con John Legend in testa.



I piloti delle dieci scuderie sono stati poi presentati uno per uno, e a quel punto nessuno è riuscito a rimanere seduto.



Tutti questi artisti si esibiranno su vari palchi intorno al circuito nel corso del weekend.



Las Vegas è una professionista dello spettacolo e la cerimonia di apertura ha dimostrato il perché.