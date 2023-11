Circuito da Strip de Las Vegas: Abertura com estrelas mundiais

Para os fãs mais jovens da Fórmula 1, Las Vegas é uma nova e excitante adição ao programa de GP, embora já tenha havido aqui uma corrida do campeonato do mundo em 1981/1982, embora este embaraço seja frequentemente varrido para debaixo do tapete no parque de estacionamento do Caesars Palace Hotel. Já nessa altura, era evidente que a Fórmula 1 e Las Vegas podiam fazer melhor.

Mas o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, e Greg Maffei, Diretor Geral da Liberty Media, proprietária dos direitos da F1, não querem apenas melhor, procuram o superlativo. Domenicali: "A Fórmula 1 vai colocar um ponto de exclamação com a corrida em Las Vegas. Acreditamos que estamos a organizar aqui o maior espetáculo do mundo".

Maffei acrescenta: "Vemos Las Vegas e a Fórmula 1 como a combinação perfeita de velocidade e glamour, bem como uma oportunidade única. Foi por isso que decidimos fazer uma parceria com a Live Nation como promotora. O potencial da Fórmula 1 nos EUA é enorme e o GP de Las Vegas levará o desporto a um novo nível."

O traçado da pista é um espetáculo, com os pilotos de Fórmula 1 a passarem por algumas das maiores atracções que Las Vegas tem para oferecer a velocidades até 340 quilómetros por hora.



Assim, na Strip, depois do Caesars Palace, da famosa Fonte do Bellagio e da Torre Eiffel, no cimo do Cosmopolitan Casino, vire à esquerda para a East Harmon Avenue. A partir daí, vira-se novamente à esquerda, em direção a norte no início e no fim, passando pela deslumbrante arena de entretenimento MSG Sphere, ao longo da Sands Avenue, passando pelo Venetian Hotel e voltando à Strip no Wynn Las Vegas.



Isto nunca tinha sido feito antes: A Liberty Media gastou cerca de 250 milhões de dólares americanos no terreno e na construção das boxes da Fórmula 1 (naturalmente as mais longas do mundo).



É claro que uma inauguração tem de ser um grande êxito. A Fórmula 1 teve como convidada principal a australiana Kylie Minogue, que foi contratada pelo hotel-casino Venetian, aqui em Las Vegas, de novembro de 2023 a maio de 2024.



A cerimónia de abertura teve de tudo: para além de um espetáculo de laser e drones e perante um enorme fogo de artifício, houve tudo o que um amante de música poderia desejar - rock com os 30 Seconds to Mars, a banda do ator Jared Leto, country com Keith Urban, pop com Kylie Minogue, rock com os Journey, batidas fortes do DJ Steve Aoki, com John Legend no topo.



Os pilotos das dez equipas de corrida foram então apresentados um a um, altura em que ninguém conseguia ficar nos seus lugares.



Todos estes artistas actuarão em vários palcos à volta da pista durante o fim de semana.



Las Vegas é um espetáculo profissional e a cerimónia de abertura mostrou porquê.