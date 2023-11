Fernando Alonso: Las Vegas con los brazos abiertos

El bicampeón de Fórmula 1 Fernando Alonso no podía creer lo que veían sus ojos: ¡cómo ha cambiado Las Vegas! El español dice: "Estuve aquí hace muchos años, pero la ciudad apenas se reconoce. Antes venía como turista, ahora soy piloto. Es algo completamente diferente".

En 1981/1982, sólo un núcleo duro de aficionados se interesaba por el circo del GP en la rutilante ciudad, y entonces la Fórmula 1 lo hacía casi todo mal: una pista indigna en el aparcamiento del hotel Caesars Palace, una carrera al día, asientos vacíos en las tribunas.

Hoy es muy distinto. Alonso continúa: "Es interesante ver cómo la Fórmula 1 es literalmente abrazada por toda la ciudad, la gente está realmente en la fiebre de la Fórmula 1 aquí. Lo encuentro todo emocionante porque, en primer lugar, siempre es emocionante pilotar en América y, en segundo lugar, me gusta el reto de un circuito nuevo".

Esto nos lleva directamente al punto: ¿dónde percibe el 32 veces ganador de un GP las mayores dificultades? Alonso dice: "Como en cualquier pista nueva, llevará algún tiempo desarrollar una sensación para el circuito. Tengo curiosidad por sentir cuánto agarre tiene la pista. Y eso a su vez depende mucho de lo bajas que sean las temperaturas".



"Supongo que aquí tendremos las temperaturas más bajas de toda la temporada. Más o menos lo contrario que en Qatar. También he visto que aquí no habrá carreras en cuadro, así que no habrá mucha goma en la pista. Y los neumáticos se enfriarán en las largas rectas. Recientemente, muchos pilotos han tenido problemas con el sobrecalentamiento de los neumáticos, pero aquí ocurrirá lo contrario".



"Por supuesto que hemos explorado el circuito virtualmente, en el simulador de carrera, pero nada sustituye a la conducción real. Así que estoy muy emocionado por ver lo que me espera allí".



"Las Vegas es un circuito urbano, así que todo es cuestión de confianza. Tienes que construirla paso a paso, de entrenamiento en entrenamiento, como en Mónaco o Singapur."



"La pista cambiará rápidamente, no habrá dos vueltas iguales en cuanto a las condiciones de la pista, desde la primera vuelta en la primera sesión de entrenamientos hasta la bandera a cuadros después de 50 vueltas".