Fernando Alonso : Las Vegas les bras ouverts

Le double champion de Formule 1 Fernando Alonso n'en croyait pas ses yeux : comme Las Vegas a changé ! L'Espagnol déclare : "Je suis venu ici il y a de nombreuses années, mais la ville est méconnaissable. Et avant, j'étais ici en tant que touriste, maintenant en tant que coureur. C'est très différent".

En 1981/1982, seul un noyau dur de fans s'intéressait au cirque des GP dans la ville scintillante, et à l'époque, la Formule 1 faisait à peu près tout de travers : une piste indigne sur le parking de l'hôtel Caesars Palace, une course par jour, des sièges vides dans les tribunes.

C'est très différent aujourd'hui. Alonso poursuit : "C'est intéressant de voir comment la Formule 1 est littéralement embrassée par toute la ville, les gens ont vraiment la fièvre de la Formule 1 ici. Je trouve tout cela excitant car, premièrement, c'est toujours excitant de courir en Amérique et, deuxièmement, j'aime le défi d'un nouveau circuit".

Nous sommes donc en plein dans le sujet : où le 32 fois vainqueur de GP sent-il les plus grandes difficultés ? Alonso répond : "Comme sur toute nouvelle piste, il faudra un peu de temps pour développer un sentiment pour le circuit. Je suis curieux de sentir le niveau d'adhérence de la piste. Et cela dépendra à son tour fortement de la baisse des températures".



"Je pense que nous aurons ici les températures les plus basses de toute la saison. C'est à peu près l'inverse du Qatar ! J'ai aussi vu que nous n'aurons pas de courses encadrées ici, il y aura donc peu de gomme sur la piste. Et les pneus vont se refroidir dans la longue ligne droite. Dernièrement, de nombreux pilotes ont eu du mal avec des pneus en surchauffe, ici, c'est le contraire qui va se produire".



"Bien sûr, nous avons exploré le circuit virtuellement, dans le simulateur de course, mais rien ne remplace la conduite réelle. Je suis donc très impatient de découvrir ce qui m'y attend".



"Las Vegas est un circuit routier, tout y est question de confiance. Tu dois la construire progressivement, d'entraînement en entraînement, comme à Monaco ou Singapour".



"Le circuit va changer rapidement, il n'y aura pas deux tours identiques en termes de conditions de piste, depuis le premier tour lors des premiers essais jusqu'au drapeau à damier après 50 tours".