Fernando Alonso: Las Vegas a braccia aperte

Come cambiano i tempi. Quando la Formula 1 arrivò per la prima volta a Las Vegas, più di 40 anni fa, alla maggior parte delle persone non interessava. Ora Fernando Alonso dice: "L'intera città sembra essere in preda alla febbre da Formula 1".

Il due volte campione di Formula 1 Fernando Alonso non poteva credere ai suoi occhi: come è cambiata Las Vegas! Lo spagnolo dice: "Sono stato qui molti anni fa, ma la città è difficilmente riconoscibile. E prima venivo qui come turista, ora sono un pilota. È qualcosa di completamente diverso".

Nel 1981/1982, solo uno zoccolo duro di appassionati era interessato al circo dei GP nella città scintillante, e allora la Formula 1 sbagliava praticamente tutto: una pista indegna nel parcheggio del Caesars Palace Hotel, una gara al giorno, posti vuoti in tribuna.

Oggi è molto diverso. Alonso continua: "È interessante vedere come la Formula 1 sia letteralmente abbracciata da tutta la città, la gente è davvero in fibrillazione per la Formula 1 qui. Trovo tutto ciò eccitante perché, in primo luogo, è sempre emozionante guidare in America e, in secondo luogo, mi piace la sfida di un nuovo circuito".

Questo ci porta dritti al punto: dove il 32 volte vincitore di un GP avverte le maggiori difficoltà? Alonso dice: "Come su ogni nuova pista, ci vorrà un po' di tempo per sviluppare il feeling con il circuito. Sono curioso di sentire quanta aderenza ha la pista. E questo a sua volta dipende molto da quanto saranno basse le temperature".



"Presumo che qui ci saranno le temperature più basse di tutta la stagione. Quindi più o meno l'opposto del Qatar! Ho anche visto che qui non ci saranno gare a cornice, quindi non ci sarà molta gomma in pista. E le gomme si raffredderanno sui lunghi rettilinei. Recentemente molti piloti hanno avuto problemi di surriscaldamento delle gomme, ma qui accadrà il contrario".



"Naturalmente abbiamo esplorato il circuito virtualmente, nel simulatore di gara, ma nulla sostituisce la guida reale. Quindi sono molto eccitato all'idea di vedere cosa mi aspetta lì".



"Las Vegas è un circuito cittadino, quindi è tutta una questione di fiducia. Bisogna costruirla passo dopo passo, di prova in prova, come a Monaco o a Singapore".



"La pista cambierà rapidamente, non ci saranno due giri uguali in termini di condizioni della pista, dal primo giro della prima sessione di prove alla bandiera a scacchi dopo 50 giri".