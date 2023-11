Fernando Alonso: Las Vegas de braços abertos

O bicampeão de Fórmula 1 Fernando Alonso nem queria acreditar no que estava a ver: como Las Vegas mudou! O espanhol diz: "Estive aqui há muitos anos, mas a cidade é quase irreconhecível. E eu costumava estar aqui como turista, agora sou um piloto. É algo completamente diferente".

Em 1981/1982, apenas um núcleo duro de fãs se interessava pelo circo dos GPs na cidade cintilante, e nessa altura a Fórmula 1 fazia praticamente tudo mal: uma pista indigna no parque de estacionamento do Caesars Palace Hotel, uma corrida por dia, bancadas vazias.

Hoje é bem diferente. Alonso continua: "É interessante ver como a Fórmula 1 é literalmente abraçada por toda a cidade, as pessoas estão realmente na febre da Fórmula 1 aqui. Acho tudo isto emocionante porque, em primeiro lugar, é sempre emocionante conduzir na América e, em segundo lugar, gosto do desafio de um novo circuito."

Isto leva-nos diretamente ao ponto: onde é que o 32 vezes vencedor de GPs sente as maiores dificuldades? Alonso diz: "Como em qualquer pista nova, vai demorar algum tempo a sentir o circuito. Estou curioso para sentir a aderência da pista. E isso, por sua vez, depende muito de quão baixas serão as temperaturas."



"Presumo que vamos ter aqui as temperaturas mais baixas de toda a época. Portanto, mais ou menos o oposto do Qatar! Também vi que não vamos ter corridas de estrutura aqui, por isso não vai haver muita borracha na pista. E os pneus vão arrefecer nas longas rectas. Recentemente, muitos pilotos tiveram problemas com o sobreaquecimento dos pneus, mas aqui vai acontecer o contrário."



"Claro que explorámos o circuito virtualmente, no simulador de corrida, mas nada substitui a condução real. Por isso, estou muito entusiasmado para ver o que me espera lá."



"Las Vegas é um circuito de rua, por isso é tudo uma questão de confiança. Temos de a desenvolver passo a passo, de treino para treino, como no Mónaco ou em Singapura."



"A pista vai mudar rapidamente, não haverá duas voltas iguais em termos de condições de pista, desde a primeira volta na primeira sessão de treinos até à bandeira axadrezada após 50 voltas."