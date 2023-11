Carlos Sainz, Ferrari : victoire à Las Vegas, trophée envolé

Netflix a eu une idée particulière pour la Formule 1 à Las Vegas : Des pilotes de Grand Prix aux côtés de golfeurs professionnels dans un petit tournoi à l'hôtel-casino Wynn, soit quasiment "Drive to Survive" contre "Full Swing", deux documentaires sportifs de Netflix. Carlos Sainz avec Justin Thomas contre Lando Norris et Rickie Fowler ainsi qu'Alex Albon et Max Homa contre Pierre Gasly et Tony Finau. Le tout a été diffusé en streaming par Netflix - en tant que tout premier événement sportif.

Après un tour en huit trous pas très sérieux (comme des tee-shots des quatre équipes en même temps, puis un sprint pour voir qui rentrera le premier), Sainz et l'Américain Thomas, 29 ans lui aussi, ont eu le dessus, soulevant fièrement la coupe Netflix - et le pilote Ferrari a rapidement laissé tomber la coupe, qui s'est brisée en quatre morceaux.

Thomas, sans sourciller : "Carlos, je suppose que tu dois quitter cette scène maintenant". Sainz était là comme un caniche arrosé, même sa veste à motif de drapeau à damier ne servait plus à rien.

Le vainqueur du GP de Singapour de cette année Sainz - pour la première fois de sa vie dans la ville des paillettes - a déclaré dans le paddock du Las Vegas Strip Circuit : "La Netflix Cup était amusante, une chose grandiose pour moi qui suis accro au golf. C'était aussi sympa de voir autant de fans venir. C'était assez gênant de casser le trophée. Mais de toute façon, j'ai eu plus de plaisir avec la veste qu'avec le trophée".



"En ce qui concerne la piste, j'ai fait de nombreux tours de simulateur. Et je vais voir comment la voiture de sécurité fait des tours ici. On y apprend toujours quelque chose. Je pense que c'est possible. Nous étions rapides à Singapour, nous devrions donc l'être ici".



"Je trouve la combinaison des virages 1 à 3 intéressante et dans les virages 6/7, il est difficile de trouver le bon point de freinage. A part cela, tu dois avoir beaucoup de confiance sur les freins après la longue ligne droite. Et tu ne dois pas hésiter à te rapprocher des murs".