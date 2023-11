Carlos Sainz, Ferrari: vittoria a Las Vegas, trofeo perso

Netflix ha pensato a qualcosa di speciale per la Formula 1 a Las Vegas: Piloti del Gran Premio accanto a golfisti professionisti in un piccolo torneo presso l'hotel casinò Wynn, in altre parole "Drive to Survive" contro "Full Swing", entrambi documentari sportivi di Netflix. Carlos Sainz con Justin Thomas contro Lando Norris e Rickie Fowler e Alex Albon e Max Homa contro Pierre Gasly e Tony Finau. Il tutto è stato trasmesso in streaming da Netflix, primo evento sportivo in assoluto.

Dopo un giro di otto buche da non prendere del tutto sul serio (tee shot di tutte e quattro le squadre contemporaneamente e poi una volata per vedere chi sarebbe stato il primo a fare buca), Sainz e il 29enne americano Thomas hanno avuto la meglio, sollevando orgogliosamente in aria la Netflix Cup - e il pilota della Ferrari ha prontamente fatto cadere il trofeo, che si è rotto in quattro pezzi.

Thomas, senza battere ciglio: "Carlos, credo che ora dovrai abbandonare questa tappa". Sainz è rimasto lì come un barboncino, e anche la giacca con il motivo della bandiera a scacchi non è servita a nulla.

Il vincitore del GP di Singapore di quest'anno, Sainz, per la prima volta nella sua vita in una città scintillante, ha commentato nel paddock del Las Vegas Strip Circuit: "La Netflix Cup è stata divertente, una cosa fantastica per me che sono un appassionato di golf. È stato anche bello che siano venuti così tanti fan. È stato piuttosto imbarazzante rompere il trofeo. Ma mi sono comunque divertito più con la giacca che con il trofeo".



"Per quanto riguarda la pista, ho fatto molti giri al simulatore. E vedrò come la safety car compie i giri qui. Si impara sempre qualcosa. Credo di poter fare molto. Siamo stati veloci a Singapore, quindi dovremmo esserlo anche qui".



"Trovo interessante la combinazione delle curve da 1 a 3, e nelle curve 6/7 è difficile trovare il giusto punto di frenata. A parte questo, bisogna avere molta fiducia nei freni dopo il lungo rettilineo. E non si deve rinunciare ad avvicinarsi ai muretti".