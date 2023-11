Carlos Sainz, Ferrari: vitória em Las Vegas, troféu perdido

A Netflix criou algo especial para a Fórmula 1 em Las Vegas: Pilotos de Grandes Prémios ao lado de golfistas profissionais num pequeno torneio no hotel casino Wynn, por outras palavras, "Drive to Survive" contra "Full Swing", ambos documentários desportivos da Netflix. Carlos Sainz com Justin Thomas contra Lando Norris e Rickie Fowler e Alex Albon e Max Homa contra Pierre Gasly e Tony Finau. Tudo isto foi transmitido pela Netflix - o primeiro evento desportivo a fazê-lo.

Depois de uma ronda de oito buracos que não era para ser levada totalmente a sério (tacadas de saída das quatro equipas ao mesmo tempo e depois um sprint para ver quem seria o primeiro a fazer o buraco), Sainz e o americano Thomas, de 29 anos, tiveram o melhor final para si próprios, erguendo orgulhosamente a Taça Netflix no ar - e o piloto da Ferrari deixou cair prontamente o troféu, que se partiu em quatro pedaços.

Thomas, sem pestanejar: "Carlos, acho que agora vais ter de abandonar esta etapa". Sainz ficou ali como um poodle, e até o casaco com o padrão da bandeira axadrezada não serviu de nada.

O vencedor do GP de Singapura deste ano, Sainz - na cidade brilhante pela primeira vez na sua vida - comentou no paddock do circuito de Las Vegas Strip: "A Taça Netflix foi divertida, uma coisa óptima para mim, que sou viciado em golfe. Também foi bom o facto de terem aparecido tantos fãs. Foi bastante embaraçoso partir o troféu. Mas gostei mais do casaco do que do troféu".



"Quanto à pista, fiz muitas voltas no simulador. E vou ver como é que o safety car faz as voltas aqui. Aprende-se sempre alguma coisa. Acho que posso fazer muito. Fomos rápidos em Singapura, por isso também devemos ser rápidos aqui."



"Acho a combinação das curvas 1 a 3 interessante e nas curvas 6/7 é complicado encontrar o ponto de travagem certo. Além disso, é preciso ter muita confiança nos travões depois da longa reta. E não se deve ter medo de se aproximar dos muros."