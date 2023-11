Lewis Hamilton (Mercedes): "Necesito un desastre"

Lewis Hamilton nunca olvidará su primera visita a Estados Unidos. "Estuve allí por primera vez cuando tenía ocho años y, después de haberlo visto tantas veces por televisión -especialmente Nueva York-, me sentí como si estuviera paseando por un plató de cine. Fue increíble".

Años después: cuando otros pilotos en EE.UU. podían pasear por las calles prácticamente desapercibidos, Hamilton ya era una estrella aquí. Lewis continúa: "Volví a Estados Unidos como piloto de Fórmula 1 en 2007, y en los últimos 16 años nuestro deporte ha crecido notablemente aquí. Es todo muy diferente".

"Al principio, siempre me sentía un poco como si tuviera que explicar a la gente lo que es realmente la Fórmula 1. No entendía por qué la categoría reina no fascinaba a mucha más gente en Estados Unidos."



Entonces llegó el documental de Netflix "Drive to Survive", y el interés por la Fórmula 1 se disparó en América. Dos secuelas directas: el segundo Gran Premio de 2022 en Miami y el tercero del país en 2023 en Las Vegas. Austin (Texas) sigue siendo la sede del GP de Estados Unidos.



Lewis Hamilton: "Es fascinante ver cómo hemos sido capaces de entusiasmar a más y más gente con nuestro deporte aquí. Hoy en día, los estadounidenses están realmente entusiasmados con la Fórmula 1, y eso es genial".



Hamilton comenta sobre el nuevo circuito urbano de Las Vegas: "Hoy en día, gracias al simulador de carreras, tienes la oportunidad de practicar en una pista nueva. Pero, por supuesto, no hay ningún elemento de peligro".



"Al simulador de carreras también le falta todo el paisaje. Cuando sales a la pista, buscas instintivamente puntos de referencia. Eso no lo tienes en el simulador de Las Vegas. Así que cuando salgo a la pista, miro dónde están los edificios, dónde están las fuentes de luz, memorizo ciertos puntos de las paredes. La colección de puntos de referencia se hace grande, porque el circuito tiene más de seis kilómetros".



Uno de los puntos de referencia será la impresionante Esfera, en la que ya el miércoles por la noche se podrán ver numerosos logotipos de diversas empresas implicadas en la Fórmula 1, incluida la estrella de Mercedes. Los pilotos rodearán la Esfera en los pasos de las curvas 5 a 9.



Lewis Hamilton prosigue: "Es muy guay estar aquí. He visto Las Vegas tantas veces en películas, que ahora estoy aquí, la energía de esta ciudad es impresionante. Estados Unidos tiene tantas grandes ciudades que ofrecer, pero incluso entre ellas destaca Las Vegas".



"El principal problema será conseguir que los neumáticos funcionen. Tampoco somos los más rápidos en las rectas, lo que no ayuda aquí."



Con la mano en el corazón: ¿Puede Lewis Hamilton terminar segundo en el campeonato del mundo? Lewis sonríe: "Para eso necesito un desastre, de Sergio Pérez. Él tendría que hacer dos carreras muy malas y yo tendría que hacer dos muy buenas. Pero siendo realistas, estoy demasiado lejos para alcanzar a Checo. Pero en última instancia no es tan importante para mí terminar segundo o tercero. Lo importante es que Mercedes es capaz de volver a ganar".