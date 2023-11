Lewis Hamilton (Mercedes) : "J'ai besoin d'un désastre".

Lewis Hamilton n'oubliera jamais sa première visite aux Etats-Unis. "J'y suis allé pour la première fois à l'âge de huit ans et, après l'avoir vu tant de fois à la télévision - surtout New York - j'avais l'impression de me promener sur un plateau de cinéma. C'était incroyable".

Des années plus tard : alors que d'autres pilotes pouvaient se promener dans les rues des États-Unis en passant quasiment inaperçus, Hamilton était déjà une star ici. Lewis poursuit : "Je suis revenu en Amérique en tant que pilote de Formule 1 en 2007, et au cours des 16 dernières années, notre sport s'est remarquablement développé ici. Tout est très différent".

"Au début, j'avais toujours un peu l'impression de devoir expliquer aux gens ce qu'était réellement la Formule 1. Je ne comprenais pas pourquoi la catégorie reine ne fascinait pas beaucoup plus de monde aux États-Unis".



Puis est arrivé le documentaire de Netflix "Drive to Survive", et l'intérêt pour la Formule 1 a crevé le plafond en Amérique. Deux conséquences directes - deuxième Grand Prix à partir de 2022 à Miami, troisième Grand Prix du pays en 2023 à Las Vegas. Austin (Texas) reste la maison du GP des USA.



Lewis Hamilton : "C'est fascinant de voir comment nous avons réussi à intéresser de plus en plus de gens à notre sport ici. Aujourd'hui, les Américains sont vraiment excités par la Formule 1, et c'est agréable".



A propos du nouveau circuit routier de Las Vegas, Hamilton déclare : "Aujourd'hui, grâce au simulateur de course, tu as la possibilité de t'entraîner sur un nouveau circuit. Mais l'élément de danger n'y existe évidemment pas".



"Dans le simulateur de course, il manque aussi tout le paysage. Quand tu vas sur la piste, tu cherches instinctivement des points de référence. Tu ne les as pas dans le sim Vegas. Donc, quand je vais sur la piste, je regarde où sont les bâtiments, où sont les sources de lumière, je mémorise certains endroits sur les murs. La collection de points de repère devient importante, car le parcours fait plus de six kilomètres de long".



L'un des points de référence sera l'éblouissante Sphère, sur laquelle on peut déjà voir, mercredi soir, de nombreux logos de différentes entreprises engagées dans la Formule 1, dont l'étoile de Mercedes. Les pilotes tourneront autour de la Sphère dans les virages 5 à 9.



Lewis Hamilton poursuit : "C'est très cool d'être ici. J'ai vu Las Vegas tellement de fois dans des films, maintenant je suis ici, l'énergie de cette ville est à couper le souffle. L'Amérique a tellement de villes géniales à offrir, mais même parmi elles, Las Vegas se distingue".



"Le principal problème sera de faire travailler les pneus. De plus, nous ne sommes pas les plus rapides dans les lignes droites, ce qui n'aide pas ici".



La main sur le cœur : Lewis Hamilton peut-il encore terminer deuxième du championnat du monde ? Lewis sourit : "Pour cela, il me faudrait un désastre - de Sergio Pérez. Il faudrait qu'il fasse deux très mauvaises courses et que je fasse deux très bonnes. Mais de manière réaliste, mon retard est trop important pour rattraper Checo. Mais en fin de compte, il n'est pas si important pour moi de terminer deuxième ou troisième. L'important, c'est que Mercedes redevienne capable de gagner".