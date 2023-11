Lewis Hamilton (Mercedes): "Ho bisogno di un disastro".

Lewis Hamilton non dimenticherà mai la sua prima visita negli Stati Uniti. "Ci sono stato per la prima volta quando avevo otto anni e, avendoli visti tante volte in TV - soprattutto New York - mi sembrava di camminare sul set di un film. È stato incredibile".

Anni dopo: quando negli Stati Uniti altri piloti potevano girare per le strade praticamente inosservati, qui Hamilton era già una star. Lewis continua: "Sono tornato in America come pilota di Formula 1 nel 2007, e negli ultimi 16 anni il nostro sport è cresciuto notevolmente qui. È tutto molto diverso".

"All'inizio mi sentivo sempre un po' come se dovessi spiegare alle persone cosa fosse la Formula 1. Non riuscivo a capire perché il massimo campionato fosse un'esperienza di questo tipo. Non riuscivo a capire perché la classe regina non affascinasse molte più persone negli Stati Uniti".



Poi è arrivato il documentario di Netflix "Drive to Survive" e l'interesse per la Formula 1 è salito alle stelle in America. Due sequel diretti - il secondo Gran Premio del 2022 a Miami, il terzo Gran Premio del Paese nel 2023 a Las Vegas. Austin (Texas) rimane la sede del GP degli USA.



Lewis Hamilton: "È affascinante vedere come siamo riusciti a far appassionare sempre più persone al nostro sport qui. Oggi gli americani sono davvero appassionati di Formula 1 e questo è fantastico".



Hamilton parla del nuovo circuito cittadino di Las Vegas: "Oggi, grazie al simulatore di gara, si ha la possibilità di fare pratica su un nuovo tracciato. Ma naturalmente non c'è alcun elemento di pericolo".



"Inoltre, il simulatore di gara non offre l'intero paesaggio. Quando si scende in pista, si cercano istintivamente dei punti di riferimento. Nel simulatore di Las Vegas questo non c'è. Così, quando vado in pista, guardo dove sono gli edifici, dove sono le fonti di luce, memorizzo alcuni punti sui muri. La collezione di punti di riferimento diventa ampia, perché il tracciato è lungo più di sei chilometri".



Un punto di riferimento sarà la splendida Sfera, sulla quale già mercoledì sera si potranno vedere i loghi delle varie aziende coinvolte nella Formula 1, compresa la stella della Mercedes. I piloti gireranno intorno alla Sfera nei passaggi delle curve da 5 a 9.



Lewis Hamilton continua: "È molto bello essere qui. Ho visto Las Vegas così tante volte nei film, ora sono qui, l'energia di questa città è mozzafiato. L'America ha tante grandi città da offrire, ma anche tra queste Las Vegas spicca".



"Il problema principale sarà quello di far funzionare gli pneumatici. Inoltre, non siamo i più veloci sui rettilinei e questo non ci aiuta".



Mano sul cuore: Lewis Hamilton può ancora arrivare secondo nel campionato del mondo? Lewis sorride: "Per questo ho bisogno di un disastro, da parte di Sergio Pérez. Lui dovrebbe fare due gare pessime e io due ottime. Ma realisticamente sono troppo indietro per raggiungere Checo. Ma alla fine non è così importante per me arrivare secondo o terzo. L'importante è che la Mercedes sia in grado di vincere di nuovo".