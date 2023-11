Lewis Hamilton (Mercedes): "Preciso de um desastre"

Lewis Hamilton nunca esquecerá a sua primeira visita aos EUA. "Estive lá pela primeira vez quando tinha oito anos e, tendo visto tantas vezes na televisão - especialmente Nova Iorque - senti-me como se estivesse a andar num cenário de filme. Foi incrível".

Anos mais tarde: Quando outros pilotos nos EUA podiam andar pelas ruas praticamente sem serem notados, Hamilton já era uma estrela aqui. Lewis continua: "Voltei à América como piloto de Fórmula 1 em 2007 e, nos últimos 16 anos, o nosso desporto cresceu de forma notável aqui. É tudo muito diferente".

"No início, sempre senti que tinha de explicar às pessoas o que era a Fórmula 1. Não conseguia perceber porque é que a categoria rainha não fascinava muito mais pessoas nos EUA."



Depois veio o documentário da Netflix "Drive to Survive", e o interesse pela Fórmula 1 disparou na América. Duas sequelas directas - o segundo Grande Prémio de 2022 em Miami, o terceiro Grande Prémio do país em 2023 em Las Vegas. Austin (Texas) continua a ser a sede do GP dos EUA.



Lewis Hamilton: "É fascinante ver como conseguimos entusiasmar cada vez mais pessoas com o nosso desporto aqui. Hoje, os americanos estão realmente interessados na Fórmula 1, e isso é ótimo."



Hamilton diz sobre o novo circuito de rua em Las Vegas: "Hoje, graças ao simulador de corrida, temos a oportunidade de praticar uma nova pista. Mas é claro que não há nenhum elemento de perigo".



"O simulador de corrida também não tem a paisagem completa. Quando se vai para a pista, procura-se instintivamente pontos de referência. Não temos isso no simulador de Vegas. Por isso, quando vou para a pista, vejo onde estão os edifícios, onde estão as fontes de luz, memorizo certos pontos nas paredes. A coleção de pontos de referência torna-se grande, porque a pista tem mais de seis quilómetros de comprimento".



Um dos pontos de referência será a impressionante Esfera, na qual já se podem ver numerosos logótipos de várias empresas envolvidas na Fórmula 1, incluindo a estrela da Mercedes, na noite de quarta-feira. Os pilotos vão circundar a Esfera nas passagens das curvas 5 a 9.



Lewis Hamilton continua: "É muito fixe estar aqui. Já vi Las Vegas tantas vezes em filmes e agora estou aqui, a energia desta cidade é de cortar a respiração. A América tem tantas cidades fantásticas para oferecer, mas mesmo entre elas Las Vegas destaca-se".



"O principal problema vai ser pôr os pneus a funcionar. Também não somos os mais rápidos nas rectas, o que não ajuda aqui."



Mão no coração: Lewis Hamilton ainda pode terminar em segundo no campeonato mundial? Lewis sorri: "Para isso preciso de um desastre - do Sergio Pérez. Ele teria de ter duas corridas muito más e eu teria de ter duas corridas muito boas. Mas, realisticamente, estou demasiado longe para apanhar o Checo. Mas, em última análise, não é assim tão importante para mim se termino em segundo ou terceiro. O importante é que a Mercedes é capaz de ganhar novamente."