Sergio Pérez (Red Bull Racing) : Las Vegas en folie

Un petit tour sur le Strip le montre : Sergio Pérez pourra aussi compter sur sa fidèle communauté de fans à Las Vegas, nous rencontrons de nombreux fans du pilote Red Bull Racing. Les Mexicains ont la fièvre de la Formule 1. Un petit exemple ? Les billets pour le Grand Prix du Mexique 2024, qui aura lieu dans plus de onze mois, sont déjà vendus aujourd'hui !

A propos du week-end à venir sur le nouveau circuit routier, "Checo" Pérez, 33 ans, déclare : "Las Vegas devient folle. La Formule 1 semble avoir une emprise sur la ville. J'ai hâte de rouler ici. Ce sera unique".

"J'ai eu un petit avant-goût l'année dernière lorsque nous avons fait des démonstrations de conduite sur le Strip. Je connaissais le Strip en tant que touriste, et maintenant j'étais sur les mêmes routes avec la voiture de course. Ça m'a fait bizarre".

Regardez à ce sujet le superbe film que Pérez a réalisé à Las Vegas avec Red Bull.



Revenons au prochain week-end de GP. Pérez poursuit : "Le plus grand défi de mon point de vue sera la température ambiante. La nuit, il fait nettement plus frais ici et cela va tout changer, notamment en ce qui concerne l'utilisation des pneus".



"Cette tâche est la même pour tous et je suis persuadé que nous avons bien fait nos devoirs ici. Une préparation sérieuse à la maison, dans l'usine de voitures de course, est encore plus importante que d'habitude".



"Las Vegas sera un week-end très différent des autres. Une course qui se suffit vraiment à elle-même en raison des conditions".



L'objectif du pilote aux 255 GP : "Je veux être deuxième au championnat du monde, et ce serait fabuleux de le faire lors de la course ici à Las Vegas. Mais pour cela, nous devons tirer le meilleur parti de ce week-end".



A deux courses de la fin de la saison, Pérez compte 32 points d'avance sur Lewis Hamilton au championnat du monde.



Pérez s'est imposé à Bakou au printemps dernier et Las Vegas n'est pas loin de ressembler à ce circuit. Sergio estime que "beaucoup de choses se sont passées depuis. Chaque week-end de GP est à part. Depuis, nous avons beaucoup appris sur notre voiture et nous l'avons rendue plus rapide. Je ne pense pas que l'on puisse comparer Bakou fin avril et Las Vegas mi-novembre".