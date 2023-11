Sergio Pérez (Red Bull Racing): Las Vegas pazza

Il vincitore del GP Sergio Pérez afferma, in vista del weekend del GP sul nuovo circuito cittadino: "Las Vegas sta impazzendo. La Formula 1 sembra avere la città saldamente in pugno. Non vedo l'ora di guidare qui".

Un breve giro sulla Strip dimostra che Sergio Pérez potrà contare anche a Las Vegas sulla sua fedele base di fan, e incontriamo molti appassionati del pilota della Red Bull Racing. I messicani sono in piena febbre da Formula 1. Volete un piccolo esempio? I biglietti per il Gran Premio del Messico del 2024, che si terrà tra più di undici mesi, sono già esauriti!

Il 33enne "Checo" Pérez ha commentato così il prossimo weekend sul nuovo circuito cittadino: "Las Vegas sta impazzendo. La Formula 1 sembra avere la città saldamente in pugno. Non vedo l'ora di guidare qui. Sarà un'esperienza unica".

"Ne ho avuto un piccolo assaggio l'anno scorso quando abbiamo fatto dei giri dimostrativi sulla Strip. Conoscevo la Strip come turista e ora stavo guidando l'auto da corsa sulle stesse strade. È stata una sensazione strana".

Guarda il bellissimo filmato che Pérez ha realizzato con Red Bull a Las Vegas.



Torniamo all'imminente weekend del GP. Pérez continua: "La sfida più grande dal mio punto di vista sarà la temperatura ambientale. Qui di notte si raffredda notevolmente e questo cambierà tutto, soprattutto in termini di gestione degli pneumatici".



"Questo compito è uguale per tutti e sono sicuro che abbiamo fatto bene i nostri compiti. Una seria preparazione a casa, nella fabbrica delle auto da corsa, è ancora più importante del solito".



"Las Vegas sarà un fine settimana molto diverso dal solito. Una gara che si presenta davvero a sé stante a causa delle condizioni".



L'obiettivo del partecipante al GP 255 volte: "Voglio arrivare secondo nel campionato mondiale e sarebbe favoloso riuscirci nella gara di Las Vegas. Ma dobbiamo sfruttare al meglio questo fine settimana".



A due gare dalla fine della stagione, Pérez ha 32 punti di vantaggio su Lewis Hamilton nel campionato.



Pérez ha vinto a Baku in primavera e Las Vegas non è dissimile da quel circuito. Sergio dice: "Da allora sono successe molte cose. Ogni weekend del GP è a sé stante. Da allora abbiamo imparato molto sulla nostra auto e l'abbiamo resa più veloce. Non credo che si possa paragonare Baku a fine aprile e Las Vegas a metà novembre".