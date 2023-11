Sergio Pérez (Red Bull Racing): Loucura de Las Vegas

O vencedor do GP, Sergio Pérez, diz antes do fim de semana do GP no novo circuito de rua: "Las Vegas está a ficar louca. A Fórmula 1 parece ter a cidade firmemente sob o seu controlo. Mal posso esperar para conduzir aqui".

Um pequeno passeio pela Strip mostra que Sergio Pérez também vai poder contar com a sua fiel base de fãs em Las Vegas, e encontramos muitos fãs do piloto da Red Bull Racing. Os mexicanos estão em plena febre da Fórmula 1. Quer um pequeno exemplo? Os bilhetes para o Grande Prémio do México de 2024, daqui a mais de onze meses, já estão esgotados!

"Checo" Pérez, de 33 anos, tem o seguinte a dizer sobre o próximo fim de semana no novo circuito de rua: "Las Vegas está a ficar louca. A Fórmula 1 parece ter a cidade nas suas mãos. Mal posso esperar para conduzir aqui. Vai ser único".

"Tive uma pequena amostra no ano passado quando fizemos corridas de demonstração na Strip. Conhecia a Strip como turista e agora estava a conduzir o carro de corrida nas mesmas estradas. Foi uma sensação estranha."

Veja o excelente filme que Pérez fez com a Red Bull em Las Vegas.



De volta ao próximo fim de semana de GP. Pérez continua: "O maior desafio do meu ponto de vista será a temperatura ambiente. Aqui arrefece significativamente à noite e isso vai mudar tudo, especialmente em termos de comportamento dos pneus."



"Esta tarefa é a mesma para todos e estou confiante de que fizemos bem o nosso trabalho de casa aqui. Uma preparação séria em casa, na fábrica de carros de corrida, é ainda mais importante do que o habitual."



"Las Vegas será um fim de semana muito diferente do habitual. Uma corrida que se destaca por si só devido às condições."



O objetivo do 255º participante no GP: "Quero terminar em segundo lugar no campeonato do mundo e seria fabuloso conseguir isso na corrida aqui em Las Vegas. Mas temos de aproveitar ao máximo o fim de semana".



A duas corridas do final da época, Pérez tem 32 pontos de vantagem sobre Lewis Hamilton no campeonato.



Pérez venceu em Baku na primavera, e Las Vegas não é muito diferente desse circuito. Sergio diz: "Muita coisa aconteceu desde então. Cada fim de semana de GP é único. Desde então, aprendemos muito sobre o nosso carro e tornámo-lo mais rápido. Não acho que se possa comparar Baku no final de abril e Las Vegas em meados de novembro."