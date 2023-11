Nico Hülkenberg: "Nunca he tenido voz ni voto"

En Las Vegas, Nico Hülkenberg no sólo habló de su decisión de renunciar a la última actualización. También habló de las preocupaciones de los pilotos por el jet lag y del derecho de los pilotos a opinar.

anunció Günther Steiner, director del equipo Haas, antes del inicio del fin de semana de carreras: Sus dos protegidos se alinearán en Las Vegas con diferentes configuraciones de coche. Nico Hülkenberg, que ha optado por no utilizar la última actualización, afirma: "Esto tiene que ver con preferencias personales. Llevamos ya tres carreras con el nuevo paquete, y aunque ha aportado beneficios en algunos aspectos, no ha sido tan bueno en otros."

"No ha sido el progreso que esperábamos y simplemente me siento más cómodo y confiado con el paquete antiguo, así que por eso tomé esa decisión", añadió el alemán, dejando claro de cara al desarrollo para el próximo año: "Tenemos que volver a analizarlo todo y hacer un mejor trabajo, porque ambas configuraciones no son lo suficientemente buenas, así que tenemos que encontrar más rendimiento de una manera diferente."

Hülkenberg también fue preguntado por la preocupación por el jet lag que han expresado algunos de sus colegas de profesión en relación con la gran diferencia horaria entre Las Vegas y Abu Dhabi, y explicó: "La diferencia horaria entre la carrera de aquí y la que tendrá lugar la semana que viene es muy grande. Probablemente todos sufriremos, unos más que otros. Será un reto y puede que estés un poco limitado el viernes y el sábado, pero es lo mismo para todos y tenemos que lidiar con ello lo mejor que podamos."

¿Le gustaría al piloto de Haas tener más voz en la organización de la Fórmula 1 y en el calendario? "En la historia de este deporte, los pilotos nunca hemos tenido voz en las reglas", dice Hülkenberg. "Pero creo que sería bueno que los pilotos participáramos en ciertas decisiones en el futuro o que se pidiera nuestra opinión, porque por supuesto está el punto de vista de los propietarios de los derechos, cómo ven las cosas, y luego está nuestro punto de vista. Creo que a veces sería beneficioso para todos que participáramos más. Ahora no tenemos asiento en la mesa de toma de decisiones, ni tampoco poder. Estaría bien que pudiéramos participar, pero quizá sea poco realista".

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 20 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 puntos

02 Pérez 258

03 Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 782 puntos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12