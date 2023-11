Nico Hülkenberg : "Nous n'avons jamais eu notre mot à dire".

Le directeur de l'équipe Haas, Günther Steiner, l'a annoncé avant même le début du week-end de course : Ses deux protégés s'élanceront à Las Vegas avec des configurations de voitures différentes. Nico Hülkenberg, qui a renoncé à la dernière mise à jour, explique : "C'est une question de préférence personnelle. Nous avons maintenant fait trois courses avec le nouveau package et même s'il a apporté des avantages à certains égards, il n'a pas été aussi bon sur certains autres aspects".

"Ce n'était pas le progrès que nous espérions et je me sens simplement plus à l'aise et un peu plus en confiance avec l'ancien package, c'est pourquoi j'ai pris cette décision", ajoute l'Allemand, qui précise, dans la perspective du développement pour l'année prochaine : "Nous devons tout réexaminer et faire un meilleur travail, car les deux configurations ne sont pas assez bonnes, nous devons donc trouver une autre façon d'être plus performants".

Hülkenberg a également été interrogé sur les inquiétudes liées au décalage horaire exprimées par certains de ses collègues professionnels au sujet de l'important décalage horaire entre Las Vegas et Abu Dhabi, et a expliqué : "Le décalage horaire entre la course ici et la course qui aura lieu la semaine prochaine est très important. Je pense que nous allons tous en souffrir, certains plus que d'autres. Ce sera un défi et on sera peut-être un peu limité le vendredi et le samedi, mais c'est la même chose pour tout le monde et nous devons nous en accommoder du mieux possible".

Le pilote Haas souhaiterait-il avoir davantage son mot à dire sur la Formule 1 et le calendrier ? "Dans l'histoire du sport, nous, les pilotes, n'avons jamais eu notre mot à dire dans l'élaboration des règles", répond Hülkenberg à ce sujet. "Mais je pense qu'il serait bon qu'à l'avenir les pilotes soient impliqués dans certaines décisions ou que notre avis ou notre feedback soit demandé, car il y a bien sûr le point de vue des détenteurs de droits, comment ils voient les choses, et puis il y a notre point de vue. Ce serait parfois un gain pour tout le monde de nous impliquer davantage, je pense. Pour l'instant, nous n'avons pas de place à la table des décisions, et pas de pouvoir non plus. Ce serait bien si nous pouvions y participer, mais peut-être que ce souhait est un peu irréaliste".

Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

03. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12