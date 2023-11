Nico Hülkenberg: "Mai avuto voce in capitolo".

A Las Vegas, Nico Hülkenberg non ha parlato solo della sua decisione di rinunciare all'ultimo aggiornamento. Ha anche parlato delle preoccupazioni dei piloti per il jet lag e del diritto dei piloti di avere voce in capitolo.

Lo ha annunciato il Team Principal della Haas Günther Steiner prima dell'inizio del weekend di gara: I suoi due protetti si schiereranno a Las Vegas con configurazioni di auto diverse. Nico Hülkenberg, che ha scelto di non utilizzare l'ultimo aggiornamento, afferma: "È una questione di preferenze personali. Abbiamo disputato tre gare con il nuovo pacchetto e, anche se per certi versi ha portato dei vantaggi, per altri aspetti non è stato altrettanto positivo".

"Non è stato il progresso che speravamo e mi sento più a mio agio con il vecchio pacchetto e ho un po' più di fiducia, quindi è per questo che ho preso questa decisione", ha aggiunto il tedesco, chiarendo in vista dello sviluppo per il prossimo anno: "Dobbiamo esaminare di nuovo tutto e fare un lavoro migliore, perché nessuna delle due configurazioni è abbastanza buona, quindi dobbiamo trovare più prestazioni in un modo diverso".

Hülkenberg è stato anche interrogato sulle preoccupazioni per il jet lag che alcuni suoi colleghi professionisti hanno espresso in merito alla grande differenza di fuso orario tra Las Vegas e Abu Dhabi, spiegando: "La differenza di fuso orario tra la gara qui e quella che si svolgerà la prossima settimana è molto grande. Probabilmente soffriremo tutti, alcuni più di altri. Sarà una sfida e potresti essere un po' limitato il venerdì e il sabato, ma è lo stesso per tutti e dobbiamo affrontarlo al meglio".

Il pilota della Haas vorrebbe avere più voce in capitolo nell'organizzazione della Formula 1 e del calendario? "Nella storia di questo sport, noi piloti non abbiamo mai avuto voce in capitolo sulle regole", dice Hülkenberg. "Ma credo che sarebbe bello se in futuro i piloti fossero coinvolti in alcune decisioni o se si chiedesse la nostra opinione o il nostro feedback, perché naturalmente c'è il punto di vista dei detentori dei diritti, come vedono le cose, e poi c'è il nostro punto di vista. A volte sarebbe vantaggioso per tutti coinvolgerci maggiormente, credo. Ora non abbiamo un posto al tavolo delle decisioni e nemmeno il potere. Sarebbe bello se potessimo essere coinvolti, ma forse è un po' irrealistico".

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, inclusi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

03 Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12