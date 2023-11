Nico Hülkenberg: "Nunca tive uma palavra a dizer"

Em Las Vegas, Nico Hülkenberg não falou apenas da sua decisão de renunciar à última atualização. Falou também das preocupações dos pilotos com o jet lag e do direito dos pilotos a terem uma palavra a dizer.

Günther Steiner, Diretor da equipa Haas, anunciou antes do início do fim de semana de corrida: Os seus dois protegidos vão alinhar em Las Vegas com configurações de carro diferentes. Nico Hülkenberg, que optou por não utilizar a última atualização, diz: "Isto tem a ver com preferência pessoal. Já tivemos três corridas com o novo pacote e, embora tenha trazido benefícios em alguns aspectos, não foi tão bom noutros."

"Não foi o progresso que esperávamos e sinto-me mais confortável e confiante com o pacote antigo, por isso tomei essa decisão", acrescentou o alemão, deixando claro com vista ao desenvolvimento para o próximo ano: "Precisamos de olhar para tudo de novo e fazer um trabalho melhor, porque ambas as configurações não são suficientemente boas, por isso precisamos de encontrar mais desempenho de uma forma diferente".

Hülkenberg também foi questionado sobre as preocupações com o jet lag que alguns dos seus colegas de profissão expressaram em relação à grande diferença horária entre Las Vegas e Abu Dhabi, explicando: "A diferença horária entre a corrida aqui e a corrida que terá lugar na próxima semana é muito grande. Provavelmente, todos nós vamos sofrer, uns mais do que outros. Será um desafio e podemos estar um pouco limitados na sexta-feira e no sábado, mas é o mesmo para todos e temos de lidar com isso o melhor que pudermos".

O piloto da Haas gostaria de ter mais influência na organização da Fórmula 1 e do calendário? "Na história do desporto, nós, os pilotos, nunca tivemos uma palavra a dizer sobre as regras", diz Hülkenberg. "Mas acho que seria bom se os pilotos estivessem envolvidos em certas decisões no futuro ou se a nossa opinião ou feedback fosse solicitada, porque é claro que há a visão dos detentores dos direitos, como eles vêem as coisas, e depois há a nossa visão. Penso que, por vezes, seria vantajoso para todos envolvermo-nos mais. Atualmente, não temos lugar à mesa das decisões e também não temos poder. Seria bom se pudéssemos estar envolvidos, mas talvez isso seja um pouco irrealista."

Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 6 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02 Pérez 258

03 Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12