Max Verstappen critica Las Vegas: "No es lo mío"

Los organizadores de la Fórmula 1 y los jefes de equipo esperan con impaciencia la carrera de Las Vegas, que no sólo ofrece un escenario único para este deporte, sino que también hace sonar las cajas registradoras. Para los pilotos, sin embargo, la aparición en la ciudad del juego supone mucho estrés, ya que no sólo tienen que dominar un nuevo circuito urbano, sino que también están muy solicitados fuera de la pista.

Por ejemplo, todos los pilotos actuaron en la ceremonia de apertura, que contó con un espectáculo de láser y drones, así como con actuaciones de varias estrellas de la música antes de que los pilotos fueran presentados individualmente. Mientras que los espectadores y los representantes de los medios de comunicación reaccionaron con entusiasmo, Max Verstappen no quedó muy impresionado por el evento.

El campeón criticó: "No me gustan todas estas cosas, sólo tengo ganas de hacerlo lo mejor posible en la pista. En lo que a mí respecta, todos los eventos podrían cancelarse, porque me siento como un payaso en este tipo de eventos. No tengo ningún problema con el GP de aquí, simplemente no es lo mío y soy honesto al respecto". También recalcó que entiende que la visión empresarial difiere de la de los pilotos.

Verstappen también criticó el trazado de la pista: "No creo que parezca tan emocionante. Los circuitos urbanos no suelen ser tan emocionantes con los coches actuales, que son demasiado pesados. Y, por supuesto, no ayuda si no tienes mucho agarre. Por supuesto, todo el escenario tendrá un aspecto estupendo, pero el trazado de la pista en sí no es tan emocionante. Es mucho más divertido trazar curvas de alta velocidad en un Fórmula 1, y aquí no hay muchas".

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 20 de 22 Grandes Premios, incl. 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 puntos

02 Pérez 258

03 Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 782 puntos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12