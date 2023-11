Max Verstappen critique Vegas : "C'est pas mon truc".

Les responsables de la Formule 1 et les chefs d'équipe se réjouissent de la course de Las Vegas, qui fournit non seulement une scène unique pour le sport, mais qui fait aussi sonner les caisses. Pour les pilotes, l'entrée en scène dans la ville du jeu est toutefois synonyme de stress, car ils ne doivent pas seulement maîtriser un nouveau circuit routier, mais sont également sollicités en dehors de la piste.

Ainsi, tous les pilotes ont participé à la cérémonie d'ouverture, au cours de laquelle, outre un spectacle de laser et de drones, différentes stars de la musique étaient au programme, avant que les pilotes ne soient présentés individuellement. Alors que les spectateurs et les journalistes ont réagi avec enthousiasme, Max Verstappen s'est montré peu impressionné par l'événement.

Le champion a critiqué : "Je n'aime pas toutes ces choses, je me réjouis seulement de donner le meilleur de moi-même sur la piste. En ce qui me concerne, on pourrait supprimer tous les événements, car j'ai l'impression d'être un clown lors de ces manifestations. Je n'ai pas de problème avec le GP ici, ce n'est juste pas mon truc, et je suis honnête à ce sujet". Il comprend que la vision du business est différente de celle des pilotes, a-t-il affirmé en même temps.

Verstappen a également critiqué le tracé : "Je ne trouve pas qu'il soit si excitant. Les circuits sur route ne sont généralement pas si passionnants avec les voitures actuelles, qui sont trop lourdes. Et cela n'aide évidemment pas si l'on a peu d'adhérence. Bien sûr, l'ensemble du décor sera magnifique, mais la configuration du circuit en elle-même n'est pas si excitante. Dans une voiture de Formule 1, c'est beaucoup plus amusant de prendre des virages à haute vitesse, et ici, il n'y en a pas beaucoup".

