Max Verstappen critica Las Vegas: "Non fa per me".

Gli organizzatori e i capi delle scuderie di Formula 1 attendono con ansia la gara di Las Vegas, che non solo offre un palcoscenico unico per questo sport, ma fa anche suonare i registratori di cassa. Per i piloti, tuttavia, l'apparizione nella città del gioco d'azzardo significa molto stress, poiché non solo devono padroneggiare un nuovo circuito stradale, ma sono anche richiesti fuori dalla pista.

Ad esempio, tutti i piloti si sono esibiti alla cerimonia di apertura, che ha visto uno spettacolo di laser e droni e l'esibizione di varie star della musica prima che i piloti venissero presentati singolarmente. Mentre gli spettatori e i rappresentanti dei media hanno reagito con entusiasmo, Max Verstappen non è rimasto colpito dall'evento.

Il campione ha criticato: "Non mi piacciono tutte queste cose, non vedo l'ora di fare del mio meglio in pista. Per quanto mi riguarda, tutti gli eventi potrebbero essere cancellati, perché mi sento un pagliaccio in questi eventi. Non ho alcun problema con il GP qui, solo che non fa per me e sono onesto al riguardo". Ha anche sottolineato di comprendere che il punto di vista del business è diverso da quello dei piloti.

Verstappen ha anche criticato il layout della pista: "Non mi sembra così emozionante. I circuiti stradali in genere non sono così eccitanti con le vetture attuali, che sono troppo pesanti. E naturalmente non aiuta se non c'è molta aderenza. Certo, l'intero scenario sarà bellissimo, ma il tracciato in sé non è così entusiasmante. È molto più divertente percorrere le curve ad alta velocità con una Formula 1, e qui non ce ne sono molte".

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, inclusi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

03 Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12