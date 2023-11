Max Verstappen critica Las Vegas: "Não é o meu género

Os organizadores da Fórmula 1 e os chefes de equipa estão ansiosos pela corrida em Las Vegas, que não só proporciona um palco único para o desporto, como também mantém as caixas registadoras a tocar. No entanto, para os pilotos, a presença na cidade do jogo significa muito stress, uma vez que não só têm de dominar um novo circuito de rua, como também são muito solicitados fora da pista.

Por exemplo, todos os pilotos actuaram na cerimónia de abertura, que incluiu um espetáculo de laser e drones, bem como actuações de várias estrelas da música, antes de os pilotos serem apresentados individualmente. Enquanto os espectadores e os representantes dos media reagiram com entusiasmo, Max Verstappen não ficou nada impressionado com o evento.

O campeão em título criticou: "Não gosto de todas estas coisas, estou apenas ansioso por dar o meu melhor em pista. No que me diz respeito, todos os eventos podiam ser cancelados, porque me sinto como um palhaço nestes eventos. Não tenho qualquer problema com o GP aqui, mas não é o meu género e sou honesto quanto a isso". Ele também enfatizou que entende que a visão de negócios difere da visão dos pilotos.

Verstappen também criticou o traçado da pista: "Não acho que pareça muito emocionante. Os circuitos de rua geralmente não são tão excitantes com os carros actuais, que são demasiado pesados. E, claro, não ajuda se não tivermos muita aderência. É claro que todo o cenário terá um ótimo aspeto, mas o traçado da pista em si não é assim tão excitante. É muito mais divertido conduzir em curvas de alta velocidade num carro de Fórmula 1, e não há muitas delas aqui."

Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 6 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02 Pérez 258

03 Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12