Lando Norris: "No estoy tan seguro"

El último Gran Premio en el Autódromo José Carlos Pace en Brasil fue bien para Lando Norris, con la estrella de McLaren cruzando la línea de meta detrás del ganador y campeón Max Verstappen y reduciendo la diferencia en la clasificación del campeonato con la cuarta estrella de Aston Martin Fernando Alonso a sólo tres puntos.

En la próxima cita en Las Vegas, sin embargo, la lucha por el campeonato del mundo contra el bicampeón mundial no es el centro de atención, como afirmó el británico: "No estoy pensando en eso, porque no sólo quiero vencer a un piloto, sólo quiero hacerlo lo mejor posible, es tan simple como eso. Pero si podemos luchar entre nosotros, sin duda será un placer. Aston Martin estuvo muy fuerte la última vez y fue nuestro primer rival. Luchar contra Fernando siempre es bueno, pero hay muchos otros pilotos en la pista".

Norris también dijo: "Estoy muy contento con los resultados de la semana pasada, especialmente los de México y Brasil. Estuvimos mucho mejor de lo esperado. No esperábamos estar tan por delante de la mayoría de la competencia en Interlagos y tan cerca de Max Verstappen y Red Bull Racing."

Al mismo tiempo, el piloto de 24 años, que ha logrado cinco podios en las últimas seis carreras, advirtió: "Esta pista recuerda a Bakú y Monza, y esos no eran los mejores lugares para nosotros. Las largas rectas y la configuración de baja carga aerodinámica no eran nuestra prioridad en el desarrollo de este año, porque no hay muchas carreras de este tipo en el calendario. Así que no tengo tanta confianza como en carreras anteriores. Al mismo tiempo, no tengo ni idea de cómo resultará".

Norris también reveló que no cree que Verstappen sea más vulnerable debido al trazado de la pista y a los muchos signos de interrogación que surgen: "Fue bastante fuerte en Monza y, por supuesto, podría haber otra carrera al estilo de Singapur aquí, pero la probabilidad de eso no es muy alta. Todo es un juego de adivinanzas y no tiene mucho sentido. Siempre hay posibilidades, por supuesto, pero podría ir en cualquier dirección".

A la pregunta de si sería algo especial conseguir su primera victoria en la carrera de Las Vegas, el actual quinto clasificado del mundial respondió con sobriedad: "Sólo quiero ganar, no importa dónde ocurra. Lo he hecho lo mejor que he podido desde que estoy en la Fórmula 1, y en algún momento llegará el momento en que funcione."

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 20 de 22 Grandes Premios, incl. 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 puntos

02 Pérez 258

03 Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 782 puntos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12