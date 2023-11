Lando Norris : "Je suis moins confiant

Pour Lando Norris, le dernier Grand Prix sur l'Autódromo José Carlos Pace au Brésil s'est bien passé, la star de McLaren a franchi la ligne d'arrivée derrière le vainqueur et champion Max Verstappen et a réduit son retard au classement du championnat du monde sur la star d'Aston Martin Fernando Alonso, quatrième, à seulement trois points.

Lors de l'épreuve de force à venir à Las Vegas, le combat contre le double champion du monde ne sera pas au centre des préoccupations, comme l'a affirmé le Britannique : "Je n'y pense pas, car je ne veux pas seulement battre un pilote, mais simplement faire de mon mieux, c'est aussi simple que cela. Mais si nous pouvons nous battre l'un contre l'autre, ce sera certainement un plaisir. Aston Martin était très fort la dernière fois et c'était notre premier adversaire. Se battre contre Fernando est toujours une bonne chose, mais il y a beaucoup d'autres pilotes en piste".

Norris a également déclaré : "Je suis très heureux des résultats de la semaine dernière, en particulier ceux obtenus au Mexique et au Brésil. Nous y avons été bien meilleurs que prévu. Nous ne nous attendions pas à être aussi loin devant la majorité de nos concurrents à Interlagos, ni à être aussi proches de Max Verstappen et de Red Bull Racing".

Dans le même temps, le pilote de 24 ans, qui a décroché cinq podiums lors des six dernières courses, a lancé un avertissement : "Ce circuit rappelle Bakou et Monza, et ce n'étaient pas les meilleurs terrains pour nous. Les longues lignes droites et la configuration avec peu d'appui n'étaient pas notre première priorité de développement cette année, car il n'y a pas beaucoup de courses de ce type au calendrier. Je ne suis donc pas aussi confiant que lors des courses précédentes. En même temps, je n'ai aucune idée de ce que cela va donner".

Il ne pense pas que Verstappen soit plus vulnérable en raison du tracé et des nombreux points d'interrogation qui se posent, a également révélé Norris : "Il était assez fort à Monza et, bien sûr, il pourrait y avoir une autre course du style de Singapour ici, mais la probabilité n'est pas très grande. C'est un jeu de devinettes et cela n'a pas beaucoup de sens. Il y a bien sûr toujours des chances, mais cela peut aller dans n'importe quelle direction".

De même, à la question de savoir s'il y aurait quelque chose de spécial à conquérir sa première victoire lors de la course de Las Vegas, l'actuel cinquième du championnat du monde a répondu sobrement : "Je veux simplement gagner, peu importe où cela se passe. Je donne le meilleur de moi-même depuis que je suis en Formule 1 et, à un moment donné, le moment viendra où ça marchera".

Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

03. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12