Lando Norris: "Non sono così fiducioso".

L'ultimo Gran Premio all'Autódromo José Carlos Pace in Brasile è andato bene per Lando Norris, con la stella della McLaren che ha tagliato il traguardo dietro al vincitore e campione Max Verstappen e ha ridotto a soli tre punti il distacco in classifica dal quarto classificato, Fernando Alonso, stella dell'Aston Martin.

Tuttavia, la lotta per il titolo mondiale contro il due volte campione del mondo non è al centro dell'attenzione, come ha affermato il britannico: "Non ci penso, perché non voglio battere un solo pilota, voglio solo fare del mio meglio, è così semplice. Ma se potremo lottare l'uno contro l'altro, sarà sicuramente un piacere. L'Aston Martin era forte l'ultima volta ed era il nostro primo avversario. Lottare con Fernando è sempre bello, ma ci sono molti altri piloti in pista".

Norris ha inoltre dichiarato: "Sono molto contento dei risultati ottenuti la scorsa settimana, soprattutto quelli in Messico e in Brasile. Siamo andati molto meglio del previsto. Non ci aspettavamo di essere così avanti rispetto alla maggior parte della concorrenza a Interlagos e così vicini a Max Verstappen e alla Red Bull Racing".

Allo stesso tempo, il 24enne, che ha conquistato cinque podi nelle ultime sei gare, ha avvertito: "Questo circuito ricorda Baku e Monza, e quelli non erano i posti migliori per noi. I lunghi rettilinei e la configurazione a bassa deportanza non sono stati la nostra priorità nello sviluppo di quest'anno, perché non ci sono molte gare di questo tipo in calendario. Quindi non sono fiducioso come nelle gare precedenti. Allo stesso tempo, non ho idea di come andrà a finire".

Norris ha anche rivelato che non crede che Verstappen sia più vulnerabile a causa del layout della pista e dei molti punti interrogativi che si presentano: "È stato piuttosto forte a Monza e naturalmente potrebbe esserci un'altra gara in stile Singapore qui, ma la probabilità che ciò accada non è molto alta. È un gioco di ipotesi e non ha molto senso. Ci sono sempre delle possibilità, ovviamente, ma potrebbe andare in entrambi i modi".

Alla domanda se sarebbe qualcosa di speciale ottenere la sua prima vittoria nella gara di Las Vegas, l'attuale quinto pilota del campionato mondiale ha risposto con sobrietà: "Voglio solo vincere, non importa dove. Ho fatto del mio meglio da quando sono in Formula 1, e a un certo punto arriverà il momento in cui funzionerà".

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

03 Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12