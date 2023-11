Lando Norris: "Não estou assim tão confiante"

No recente GP de Fórmula 1 no Brasil, Lando Norris foi o primeiro a perseguir o campeão Max Verstappen. No entanto, o piloto da McLaren mantém-se modesto quando questionado sobre as suas hipóteses de sucesso em Las Vegas.

O último Grande Prémio no Autódromo José Carlos Pace, no Brasil, correu bem para Lando Norris, com a estrela da McLaren a cruzar a linha de chegada atrás do vencedor e campeão Max Verstappen e a reduzir para apenas três pontos a diferença na classificação do campeonato para o quarto classificado, a estrela da Aston Martin Fernando Alonso.

No entanto, no próximo confronto em Las Vegas, a luta pelo título mundial contra o bicampeão mundial não é o centro das atenções, como afirmou o britânico: "Não estou a pensar nisso, porque não quero apenas vencer um piloto, só quero dar o meu melhor, é tão simples quanto isso. Mas se pudermos lutar uns contra os outros, será certamente um prazer. A Aston Martin esteve forte da última vez e foi o nosso primeiro adversário. Lutar com o Fernando é sempre bom, mas há muitos outros pilotos em pista".

Norris também disse: "Estou muito feliz com os resultados da semana passada, especialmente os do México e do Brasil. Fomos muito melhores do que o esperado. Não esperávamos estar tão à frente da maioria da concorrência em Interlagos e tão perto de Max Verstappen e da Red Bull Racing".

Ao mesmo tempo, o piloto de 24 anos, que conquistou cinco pódios nas últimas seis corridas, alertou: "Esta pista faz lembrar Baku e Monza, e esses não foram os melhores lugares para nós. As longas rectas e a configuração de baixa força descendente não foram a nossa primeira prioridade no desenvolvimento deste ano porque não há muitas corridas deste tipo no calendário. Por isso, não estou tão confiante como em corridas anteriores. Ao mesmo tempo, não faço ideia de como vai ser".

Norris revelou ainda que não acredita que Verstappen seja mais vulnerável devido ao traçado da pista e aos muitos pontos de interrogação que se colocam: "Ele foi muito forte em Monza e claro que pode haver outra corrida ao estilo de Singapura aqui, mas a probabilidade de isso acontecer não é muito elevada. Tudo isto é um jogo de adivinhação e não faz muito sentido. Há sempre hipóteses, claro, mas pode ser de qualquer maneira".

Quando lhe perguntaram se seria especial conquistar a sua primeira vitória na corrida de Las Vegas, o atual quinto classificado do campeonato do mundo respondeu com sobriedade: "Só quero ganhar, não importa onde aconteça. Tenho dado o meu melhor desde que estou na Fórmula 1 e, em algum momento, chegará a hora em que isso funcionará".

Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02 Pérez 258

03 Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12