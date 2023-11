Jet lag tras Las Vegas: Las preocupaciones de las estrellas de la Fórmula 1

Al final de la temporada, las estrellas del GP tienen que superar de nuevo un reto especial: Apenas unos días después de la carrera de Las Vegas, está prevista la última prueba del Campeonato del Mundo en Abu Dabi y la gran diferencia horaria ya está provocando las críticas de muchos pilotos.

El campeón Max Verstappen subrayó en el paddock de Las Vegas: "Ya es una diferencia de 12 horas, pero básicamente vivimos en la zona horaria de Japón aquí en Las Vegas porque tenemos un horario diferente. No entiendo muy bien por qué hacemos eso".

"Es muy cansado y luego tenemos que hacerlo al final de una larga temporada, simplemente no tiene mucho sentido a mis ojos", se quejó la estrella de Red Bull Racing, que también criticó el trazado de la pista y los compromisos fuera de ella.

La mayoría de las estrellas de GP lo admiten: No es fácil hacer frente a las grandes diferencias horarias y al jet lag asociado. El ex campeón Fernando Alonso, por ejemplo, explicó: "No está bien, pero así son las cosas. Este es un deporte duro, aquí no jugamos al fútbol".

Lewis Hamilton, en cambio, no tiene ningún problema. El siete veces campeón del mundo dijo: "Me siento muy bien, he oído a la gente quejarse del jet lag, pero yo no he tenido ningún problema desde que estoy aquí. Por supuesto que es agotador, pero sabemos que este deporte nos exige mucho y si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Por supuesto, siempre intento pensar en la situación de los mecánicos, están lejos de sus familias durante mucho tiempo y todo eso, sin duda no es fácil para ellos. Pero estoy seguro de que no hay otro lugar en el que preferirían estar, estoy convencido de que aman lo que hacen".

Sergio Pérez bromeó: "Le preguntaremos a Lewis por sus pastillas más tarde, porque parece ser el único que no tiene problemas con el jet lag. Yo sí lo noto, pero me he acostumbrado porque siempre vengo de México y lo he experimentado tantas veces que me parece normal."

Alex Albon admitió: "No es fácil, también porque aquí en Estados Unidos suele haber más cosas que hacer debido a todos los demás compromisos que tenemos. Y no soy tan afortunado como Lewis en lo que se refiere a dormir, así que creo que estaré un poco cansado seguro".

Y el piloto de Williams advirtió: "Será realmente malo el año que viene cuando vayamos a Las Vegas, Qatar y luego a Abu Dhabi. Hemos visto este año que Qatar es muy exigente físicamente, y cuando a eso se añada la diferencia horaria, será aún más duro".

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 20 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 puntos

02 Pérez 258

03 Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 782 puntos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12