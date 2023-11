Décalage horaire après Las Vegas : Les soucis des stars de la Formule 1

Après le week-end de course à Las Vegas, les stars de la Formule 1 se rendent immédiatement à Abu Dhabi pour la finale de la saison. Le décalage horaire extrême suscite des critiques dans les rangs des pilotes de course.

En fin de saison, les stars du GP doivent encore relever un défi particulier : Quelques jours seulement après la course de Las Vegas, la dernière manche du championnat du monde se déroulera à Abu Dhabi et le grand décalage horaire suscite déjà des critiques de la part de nombreux pilotes.

Le champion Max Verstappen a souligné dans le paddock de Las Vegas : "Il y a déjà une différence de 12 heures maintenant mais nous vivons essentiellement dans le fuseau horaire japonais ici à Vegas parce que nous avons un horaire différent. Je ne comprends pas vraiment pourquoi nous faisons cela".

"C'est très fatigant et puis nous devons subir cela à la fin d'une longue saison, cela n'a tout simplement pas beaucoup de sens à mes yeux", s'est plaint la star de Red Bull Racing, qui a également émis des critiques sur le tracé et les obligations en dehors de la piste.

La plupart des stars des GP l'admettent : Il n'est pas facile de gérer les grands écarts de temps et le décalage horaire qui en découle. L'ancien champion Fernando Alonso a déclaré : "Ce n'est pas bien, mais c'est comme ça. C'est un sport difficile, nous ne sommes pas au football".

En revanche, Lewis Hamilton n'a aucune difficulté. Le septuple champion du monde a déclaré : "Je me sens très bien, j'ai entendu des gens se plaindre du décalage horaire, mais je n'ai eu aucun problème depuis que je suis ici. C'est bien sûr épuisant, mais nous savons que ce sport exige beaucoup de nous, et si c'était facile, tout le monde le ferait. Bien sûr, j'essaie toujours de penser aussi à la situation des mécaniciens, ils sont loin de leur famille pendant longtemps et tout ça, ce n'est certainement pas facile pour eux. Mais je suis sûr qu'ils ne seraient pas mieux ailleurs, je suis convaincu qu'ils aiment ce qu'ils font".

Sergio Pérez a ensuite plaisanté : "Nous demanderons plus tard à Lewis de prendre ses pilules, car il semble être le seul à ne pas avoir de mal avec le décalage horaire. Je le sens déjà, mais je m'y suis habitué parce que je viens toujours du Mexique et que je l'ai déjà vécu tellement de fois que ça me semble normal".

Alex Albon a avoué : "Ce n'est pas facile, notamment parce qu'ici en Amérique, il y a tendance à y avoir plus de choses à faire en raison des nombreuses obligations que nous avons par ailleurs. Et je ne suis pas aussi béni que Lewis en ce qui concerne le sommeil, donc je pense que je serai certainement un peu fatigué".

Et le pilote Williams de mettre en garde : "Ce sera vraiment mauvais l'année prochaine, quand nous irons à Las Vegas, au Qatar et ensuite à Abu Dhabi. Nous avons vu cette année que le Qatar est physiquement très éprouvant, et si en plus il y a le décalage horaire, ce sera encore plus dur".

Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

03. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12