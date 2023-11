Jet lag dopo Las Vegas: Le preoccupazioni delle star della Formula 1

Alla fine della stagione, le stelle del GP devono ancora una volta affrontare una sfida speciale: Pochi giorni dopo la gara di Las Vegas, l'ultima prova del Campionato del Mondo è in programma ad Abu Dhabi e la grande differenza di orario sta già causando critiche da parte di molti piloti.

Il campione Max Verstappen ha sottolineato nel paddock di Las Vegas: "C'è già una differenza di 12 ore, ma praticamente viviamo nel fuso orario del Giappone qui a Las Vegas perché abbiamo un orario diverso. Non capisco perché lo facciamo".

"È molto faticoso e poi dobbiamo farlo alla fine di una lunga stagione, non ha molto senso ai miei occhi", ha lamentato la stella della Red Bull Racing, che ha anche criticato il layout della pista e gli impegni fuori pista.

La maggior parte delle star dei GP lo ammette: Non è facile affrontare le grandi differenze di orario e il jet lag che ne consegue. L'ex campione Fernando Alonso, ad esempio, ha spiegato: "Non va bene, ma è così. Questo è uno sport duro, non stiamo giocando a calcio".

Lewis Hamilton, invece, non ha problemi. Il sette volte campione del mondo ha dichiarato: "Mi sento benissimo, ho sentito persone che si lamentano del jet lag, ma io non ho avuto alcun problema da quando sono qui. Certo, è faticoso, ma sappiamo che questo sport ci chiede molto e se fosse facile, tutti lo farebbero. Naturalmente, cerco sempre di pensare alla situazione dei meccanici, che sono lontani dalle loro famiglie per molto tempo e tutto il resto, non è certo facile per loro. Ma sono sicuro che non c'è nessun altro posto in cui preferirebbero essere, sono convinto che amino quello che fanno".

Sergio Pérez ha poi scherzato: "Più tardi chiederemo a Lewis quali sono le sue pillole, perché sembra essere l'unico a non soffrire di jet lag. Io lo sento, ma mi sono abituato perché vengo sempre dal Messico e l'ho sperimentato così tante volte che mi sembra normale".

Alex Albon ha ammesso: "Non è facile, anche perché qui in America si tende a fare di più a causa di tutti gli altri impegni che abbiamo. E io non sono così fortunato come Lewis quando si tratta di dormire, quindi credo che sarò sicuramente un po' stanco".

E il pilota della Williams ha avvertito: "L'anno prossimo sarà davvero brutto quando andremo a Las Vegas, in Qatar e poi ad Abu Dhabi. Abbiamo visto quest'anno che il Qatar è molto impegnativo dal punto di vista fisico, e se a questo si aggiunge il fuso orario, sarà ancora più dura".

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, inclusi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

03 Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12