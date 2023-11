Jet lag depois de Las Vegas: As preocupações das estrelas da Fórmula 1

No final da época, as estrelas do GP têm mais uma vez de dominar um desafio especial: Apenas alguns dias após a corrida em Las Vegas, a última ronda do Campeonato do Mundo está agendada para Abu Dhabi e a grande diferença horária já está a causar críticas por parte de muitos pilotos.

O campeão Max Verstappen sublinhou no paddock de Las Vegas: "Já é uma diferença de 12 horas, mas basicamente vivemos no fuso horário do Japão aqui em Las Vegas, porque temos um horário diferente. Não percebo muito bem porque é que fazemos isto".

"É muito cansativo e depois temos de o fazer no final de uma longa época, não faz muito sentido a meu ver", queixou-se a estrela da Red Bull Racing, que também criticou o traçado da pista e os compromissos fora da pista.

A maioria das estrelas de GP admite: Não é fácil lidar com as grandes diferenças de tempo e o jet lag associado. O ex-campeão Fernando Alonso, por exemplo, explicou: "Não está tudo bem, mas é assim que as coisas são. Este é um desporto duro, não estamos a jogar futebol".

Lewis Hamilton, por outro lado, não tem problemas. O sete vezes campeão do mundo disse: "Sinto-me ótimo, já ouvi pessoas a queixarem-se do jet lag, mas eu não tive qualquer problema desde que estou aqui. É claro que é cansativo, mas sabemos que este desporto exige muito de nós e, se fosse fácil, todos o fariam. Claro que tento sempre pensar na situação dos mecânicos, que estão longe das suas famílias durante muito tempo e tudo isso, não é certamente fácil para eles. Mas tenho a certeza que não há outro sítio onde eles preferissem estar, estou convencido que eles adoram o que fazem".

Sergio Pérez brincou: "Vamos perguntar ao Lewis sobre os seus comprimidos mais tarde, porque ele parece ser o único que não tem problemas com o jet lag. Eu sinto-o, mas já me habituei porque venho sempre do México e já o experimentei tantas vezes que parece normal."

Alex Albon admitiu: "Não é fácil, também porque tende a haver mais coisas para fazer aqui na América, por causa de todos os outros compromissos que temos. E eu não sou tão abençoado como o Lewis no que toca a dormir, por isso acho que vou estar um pouco cansado de certeza".

E o piloto da Williams avisou: "Vai ser muito mau no próximo ano, quando formos a Las Vegas, ao Qatar e a Abu Dhabi. Vimos este ano que o Qatar é muito exigente do ponto de vista físico, e quando se junta a diferença horária, vai ser ainda mais difícil".

Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 6 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02 Pérez 258

03 Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12