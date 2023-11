Las Vegas: AlphaTauri también con nueva decoración

Muchos equipos de Fórmula 1 acuden a la glamurosa carrera callejera de Las Vegas con una librea especial. AlphaTauri también celebra su regreso a la metrópolis estadounidense con un look muy especial.

Estos días se celebra en Las Vegas el fin de semana de la Fórmula 1 y, como era de esperar, la ciudad muestra su mejor cara para la primera visita de la categoría reina en 41 años. Muchos equipos de Fórmula 1 se unen a la diversión y se presentan con libreas especiales en la ciudad del juego.

Entre ellos, la escudería AlphaTauri, que ha creado un look para el GP bajo los focos que seguro entusiasmará a los aficionados. Unas líneas blancas, inspiradas en la "Colección Cápsula AlphaTauri x Brendan Monroe Las Vegas", recorren la parte trasera de los bólidos de Yuki Tsunoda y Daniel Ricciardo. Este look también se podrá ver en el final de la temporada en Abu Dhabi.

El artista californiano Brendan Monroe presentó la colección en un acto especial celebrado en el Intrigue Lounge el miércoles por la noche. "Ha sido muy emocionante tener la oportunidad de trabajar con AlphaTauri", declaró el artista. "Trabajar con un equipo creativo y una marca de moda fue muy inspirador".

La colección unisex incluye un chaleco de plumas, dos sudaderas con capucha y dos camisetas. Los accesorios incluyen una gorra, un sombrero de cubo y una riñonera. Todos los productos están decorados con un estampado especialmente diseñado inspirado en el diseño Black Matte Night Spiral de Brendan Monroe. Presenta el estilo característico del artista y su característica paleta de colores en blanco y negro.

"Celebramos el lanzamiento de esta exclusiva colección cápsula de AlphaTauri con el telón de fondo tan especial de la carrera de Fórmula 1 en Las Vegas", declaró Ahmet Mercan, Consejero Delegado de AlphaTauri. "Es un punto culminante de nuestra campaña 'Fashion at the Races', que comenzó en febrero de 2020 con un inolvidable evento de lanzamiento de Fórmula 1 en el Hangar-7 de Red Bull en Salzburgo, Austria, junto con varios otros eventos innovadores, incluido un evento de lanzamiento de AlphaTauri US en la Semana de la Moda de Nueva York a principios de este año."

