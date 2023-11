La ville de Las Vegas : AlphaTauri aussi avec une nouvelle peinture

De nombreuses équipes de Formule 1 se présentent à la course de rue glamour de Las Vegas avec une peinture spéciale. AlphaTauri célèbre également son retour dans la métropole américaine avec un look très spécial.

Le week-end de la Formule 1 se déroule ces jours-ci à Las Vegas et, comme prévu, la ville se montre sous son plus beau jour pour la première visite de la catégorie reine depuis 41 ans. De nombreuses équipes de Formule 1 se prêtent au jeu et se déplacent dans la ville du jeu avec des peintures spéciales.

L'équipe AlphaTauri en fait partie et a adopté pour le GP sous les projecteurs un look qui devrait enthousiasmer les fans. Des lignes blanches, inspirées de la "AlphaTauri x Brendan Monroe Las Vegas Capsule Collection", s'étendent sur l'arrière des voitures de Yuki Tsunoda et Daniel Ricciardo. Ce look devrait également être visible lors de la finale de la saison à Abu Dhabi.

L'artiste californien Brendan Monroe a présenté la collection lors d'un événement de lancement spécial dans le salon Intrigue mercredi soir. "C'était très excitant d'avoir l'opportunité de travailler avec AlphaTauri", a déclaré l'artiste. "Travailler avec une équipe créative et une marque de mode a été très inspirant".

La collection unisexe comprend un gilet en duvet ainsi que deux sweats à capuche et deux t-shirts. Les accessoires comprennent une casquette, un bucket hat et un sac banane. Tous les produits sont ornés d'un imprimé spécialement conçu, inspiré du design Black Matte Night Spiral de Brendan Monroe. Il présente le style caractéristique de l'artiste et est réalisé dans sa palette de couleurs noire et blanche caractéristique.

"C'est dans le cadre très particulier de la course de Formule 1 de Las Vegas que nous célébrons le lancement de cette collection capsule exclusive d'AlphaTauri", a déclaré Ahmet Mercan, CEO d'AlphaTauri. "C'est un moment fort de notre opération 'Fashion at the Races', qui a débuté en février 2020 avec un événement de lancement de Formule 1 inoubliable au Hangar-7 de Red Bull à Salzbourg, en Autriche, ainsi que plusieurs autres événements révolutionnaires, dont un événement de lancement AlphaTauri US à la Fashion Week de New York plus tôt cette année".

Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

03. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12