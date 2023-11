Las Vegas: AlphaTauri anche con la nuova livrea

Il weekend della Formula 1 si sta svolgendo in questi giorni a Las Vegas e, come previsto, la città sta mostrando il suo lato migliore per la prima visita della classe regina in 41 anni. Molti team di Formula 1 si uniscono al divertimento e si presentano con livree speciali nella città del gioco d'azzardo.

Tra questi il team AlphaTauri, che ha creato un look per il GP sotto i riflettori che sicuramente entusiasmerà i fan. Linee bianche, ispirate alla "AlphaTauri x Brendan Monroe Las Vegas Capsule Collection", attraversano la parte posteriore delle auto da corsa di Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo. Il look sarà esposto anche nel finale di stagione ad Abu Dhabi.

L'artista californiano Brendan Monroe ha presentato la collezione in occasione di uno speciale evento di lancio presso l'Intrigue Lounge mercoledì sera. "È stato molto emozionante avere l'opportunità di lavorare con AlphaTauri", ha dichiarato l'artista. "Lavorare con un team creativo e un marchio di moda è stato molto stimolante".

La collezione unisex comprende un gilet in piuma, due felpe con cappuccio e due T-shirt. Gli accessori comprendono un berretto, un cappello a secchiello e una borsa con cintura. Tutti i prodotti sono decorati con una stampa speciale ispirata al disegno Black Matte Night Spiral di Brendan Monroe. La stampa presenta lo stile caratteristico dell'artista e la sua palette di colori bianchi e neri.

"Celebriamo il lancio di questa esclusiva Capsule Collection di AlphaTauri sullo sfondo molto speciale della gara di Formula 1 a Las Vegas", ha dichiarato Ahmet Mercan, CEO di AlphaTauri. "Si tratta di un momento culminante della nostra campagna 'Fashion at the Races', iniziata nel febbraio 2020 con un indimenticabile evento di lancio della Formula 1 presso l'Hangar-7 della Red Bull a Salisburgo, in Austria, insieme a numerosi altri eventi innovativi, tra cui un evento di lancio di AlphaTauri negli Stati Uniti alla New York Fashion Week all'inizio di quest'anno".

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, inclusi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

03 Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12