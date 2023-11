Las Vegas: AlphaTauri também com nova pintura

Muitas equipas de Fórmula 1 apresentam-se para a glamorosa corrida de rua em Las Vegas com uma pintura especial. A AlphaTauri também está a celebrar o seu regresso à metrópole americana com um visual muito especial.

O fim de semana da Fórmula 1 está a decorrer em Las Vegas e, como esperado, a cidade está a mostrar o seu melhor lado para a primeira visita da categoria rainha em 41 anos. Muitas equipas de Fórmula 1 estão a juntar-se à diversão e estão a aparecer com pinturas especiais na cidade do jogo.

Entre elas está a equipa AlphaTauri, que criou um visual para o GP sob os holofotes que irá certamente entusiasmar os fãs. Linhas brancas, inspiradas na "Coleção Cápsula AlphaTauri x Brendan Monroe Las Vegas", atravessam a traseira dos carros de corrida de Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo. O visual também será apresentado no final da época em Abu Dhabi.

O artista californiano Brendan Monroe apresentou a coleção num evento especial de lançamento no Intrigue Lounge, na quarta-feira à noite. "Foi muito emocionante ter a oportunidade de trabalhar com a AlphaTauri", disse o artista. "Trabalhar com uma equipa criativa e uma marca de moda foi muito inspirador."

A coleção unissexo inclui um colete de penas, duas sweatshirts com capuz e duas t-shirts. Os acessórios incluem um boné, um chapéu de balde e uma bolsa com cinto. Todos os produtos estão decorados com um estampado especialmente concebido, inspirado no desenho Black Matte Night Spiral de Brendan Monroe. Apresenta o estilo caraterístico do artista e a sua paleta de cores a preto e branco.

"Estamos a celebrar o lançamento desta coleção cápsula exclusiva da AlphaTauri no cenário muito especial da corrida de Fórmula 1 em Las Vegas", afirmou Ahmet Mercan, CEO da AlphaTauri. "É um destaque da nossa campanha 'Fashion at the Races', que começou em fevereiro de 2020 com um inesquecível evento de lançamento da Fórmula 1 no Hangar-7 da Red Bull em Salzburgo, Áustria, juntamente com vários outros eventos inovadores, incluindo um evento de lançamento da AlphaTauri US na New York Fashion Week no início deste ano."

Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 6 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02 Pérez 258

03 Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12