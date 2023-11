Fred Vasseur : "Un bon résultat est à notre portée".

Le directeur de l'équipe Ferrari Fred Vasseur sait que ses protégés Charles Leclerc et Carlos Sainz sont particulièrement à l'aise sur les circuits routiers. Le Français est donc très confiant pour la course à venir.

Le GP du Brésil ne s'est pas déroulé comme prévu pour le duo Ferrari : Charles Leclerc a abandonné avant même le départ de la course et Carlos Sainz a dû se contenter de la sixième place. Néanmoins, l'équipe est confiante de pouvoir briller lors du prochain week-end à Las Vegas. Car avec le Las Vegas Strip Circuit, c'est un circuit de route qui attend les stars du GP.

Et Fred Vasseur est certain que les deux pilotes Ferrari sont particulièrement rapides sur ce type de circuit. Le directeur de l'équipe de la Scuderia de Maranello fait référence à la victoire de Sainz en GP à Singapour et déclare : "Charles est toujours très rapide sur ce type de circuit, où il faut se rapprocher des barrières de sécurité, et Carlos a montré à Singapour qu'il n'était pas moins à l'aise dans cette discipline".

"Nous sommes confiants dans notre capacité à suivre le rythme. Si nous donnons aux pilotes tout ce dont ils ont besoin, un bon résultat est à notre portée", ajoute le Français, qui ajoute : "Nous sommes également très heureux que la Formule 1 soit de retour à Las Vegas pour la première fois depuis plus de 40 ans. Au cours des cinq dernières années, notre sport est devenu de plus en plus populaire aux États-Unis et avec les trois courses qui se déroulent ici cette saison, il est clair que la Formule 1 connaît un nouvel âge d'or en Amérique".

"En ce qui concerne la course, nous allons nous attaquer à un tout nouveau circuit et nous nous attendons à des conditions très froides, ce qui n'est le cas pour aucune autre course du calendrier du championnat du monde", explique Vasseur. "Par conséquent, le travail que nous avons effectué à l'usine, lors des meetings et dans le simulateur jouera un rôle clé pour s'assurer que les pilotes puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et que le potentiel de la voiture soit exploité".

