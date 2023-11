Fred Vasseur: "Un buon risultato è alla portata".

Il GP del Brasile non è andato secondo i piani per il duo Ferrari: Charles Leclerc si è ritirato prima dell'inizio della gara e Carlos Sainz si è dovuto accontentare del sesto posto. Tuttavia, il team è fiducioso di poter brillare nel prossimo fine settimana a Las Vegas. Il Las Vegas Strip Circuit è un circuito cittadino per le star del GP.

E i due piloti della Ferrari sono particolarmente veloci sui circuiti stradali, ne è certo Fred Vasseur. Il team boss della Scuderia di Maranello fa riferimento alla vittoria del GP di Sainz a Singapore e dice: "Charles è sempre molto veloce su questo tipo di pista, dove bisogna guidare vicino alle barriere, e Carlos ha dimostrato a Singapore di non essere meno abile in questa disciplina".

"Siamo fiduciosi di poter mantenere il ritmo. Se diamo ai piloti tutto ciò di cui hanno bisogno, allora un buon risultato è alla portata", ha aggiunto il francese, aggiungendo: "Siamo anche felici che la Formula 1 torni a Las Vegas per la prima volta in più di 40 anni. Negli ultimi cinque anni, il nostro sport è cresciuto in popolarità negli Stati Uniti e con tre gare che si svolgeranno qui in questa stagione, è chiaro che la Formula 1 sta vivendo una nuova età dell'oro in America".

"Per quanto riguarda la gara, affronteremo un circuito completamente nuovo e ci aspettiamo condizioni molto fredde, diverse da qualsiasi altra gara del calendario del Campionato del Mondo", ha spiegato Vasseur. "Pertanto, il lavoro che abbiamo svolto in fabbrica, nelle riunioni e al simulatore avrà un ruolo fondamentale nel garantire che i piloti possano dare il meglio di sé e che il potenziale della vettura venga sfruttato."

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, inclusi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

03 Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12